Daniel Vallejo: triunfo en dobles y clasificación en el Masters 1.000 de Shanghái

Daniel Vallejo también debutó con triunfo en el dobles del Masters 1.000 de Shanghái. El paraguayo, en pareja con el peruano Ignacio Buse, clasificó a la segunda ronda del certamen del ATP Tour luego de superar por 6-3, 6-7 (7) y 10-7 en 1 hora y 41 minutos al dúo Guido Andreozzi y Manuel Guinard en el Court 7 del Qizhong Forest Sports City Arena.

Vallejo disputó el partido de dobles un día después del estreno en singles, categoría en la que venció 6-3 y 6-1 al francés Valentín Royer. El tenista de 22 años, número 52 del ranking ATP, y Buse esperan en los octavos de final por el ganador de la serie entre los argentinos Thiago Tirante-Francisco Cerúndolo y los alemanes Jakob Schnaitter-Mark Wallner (sábado, 03:20).