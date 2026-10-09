Tenis
09 de octubre de 2026 a la - 09:51

Daniel Vallejo: triunfo en dobles y clasificación en el Masters 1.000 de Shanghái

Hombre joven con cabello rizado y camiseta clara golpea una pelota de tenis en cancha con panel azul de fondo.
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo Daniel Vallejo.

Daniel Vallejo e Ignacio Buse derrotaron 6-3, 6-7 (7-9) y 10-7 a Guido Andreozzi y Manuel Guinard y avanzaron de ronda en el dobles del Masters de Shanghái.

Por ABC Color
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Daniel Vallejo también debutó con triunfo en el dobles del Masters 1.000 de Shanghái. El paraguayo, en pareja con el peruano Ignacio Buse, clasificó a la segunda ronda del certamen del ATP Tour luego de superar por 6-3, 6-7 (7) y 10-7 en 1 hora y 41 minutos al dúo Guido Andreozzi y Manuel Guinard en el Court 7 del Qizhong Forest Sports City Arena.

Vallejo disputó el partido de dobles un día después del estreno en singles, categoría en la que venció 6-3 y 6-1 al francés Valentín Royer. El tenista de 22 años, número 52 del ranking ATP, y Buse esperan en los octavos de final por el ganador de la serie entre los argentinos Thiago Tirante-Francisco Cerúndolo y los alemanes Jakob Schnaitter-Mark Wallner (sábado, 03:20).