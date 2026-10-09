Raphinha sigue entrenándose al margen de sus compañeros antes de enfrentarse al Getafe

El máximo goleador del equipo azulgrana, que sufrió un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho con la selección brasileña, sigue sin ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que su participación en el partido de este sábado está prácticamente descartada.

Para el encuentro contra el Getafe, el técnico Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Andreas Christensen y Roony Bardghji, que tampoco saltaron al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El jugador que sí que podría entrar en la convocatoria es el portero Joan Garcia, que esta semana se ha ejercitado con normalidad tras superar unas molestias en la rodilla que le impidieron jugar ante el Sevilla.

Otro de los jugadores que está previsto que próximamente regrese a las convocatorias del Barcelona es el centrocampista Frenkie de Jong, que afronta el último tramo de recuperación de la lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en el pasado Mundial.