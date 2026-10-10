Independiente del Valle remonta con gol de Hugo Quintana y se acerca al título

La Liga de Ecuador 2026 tiene un dominador que no conoce de aflojes. Independiente del Valle dio este sábado una nueva muestra de carácter al dar vuelta un partido complejo frente a Aucas, imponiéndose por 2-1 en el duelo correspondiente a la segunda fecha del hexagonal por el título.

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El equipo comandado por Joaquín Papa apostó por el volante paraguayo Hugo Quintana (de gran actuación hasta dejar la cancha al minuto 86), reemplazado por Jhegson Méndez, y al delantero compatriota Carlos “Cocoliso” González, quien permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 59, momento en el que fue sustituido por el ecuatoriano Djorkaeff Reasco.

Regalito de la visita 🤯



Quintana encontró un mal despeje de Tapiero y consiguió el 1-1 de @IDV_EC en el complemento.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/3NRc9qlY0Q — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 10, 2026

Susto, penal fallado y reacción en el complemento

La tarde comenzó cuesta arriba para el conjunto negriazul. A los 33 minutos, Piero Guzmán sorprendió a todos y puso en ventaja a la visita, silenciando temporalmente el estadio Banco Guayaquil.

Golpea Papá en Chillo Jijón 🛡️



Piero Guzmán, de cabeza, convirtió el 0-1 para @AucasOficial tras media hora de partido que se inclinaba para Independiente del Valle.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/OBfNYzvFwZ — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 10, 2026

La oportunidad de equilibrar las acciones llegó antes del descanso a través de un penal ejecutado por Junior Sornoza; sin embargo, un resbalón inoportuno del mediocampista mandó el balón por encima del travesaño, dejando a los orientales arriba al término de la primera mitad.

La historia cambió radicalmente tras la charla técnica. A los 56 minutos, Hugo Quintana apareció con olfato goleador para marcar el 1-1, encendiendo la esperanza local y devolviendo a IDV al partido con un remate letal.

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El envión anímico se tradujo en la remontada definitiva a los 73′, cuando Steven Góngora firmó el 2-1 que desató la euforia en las gradas. En el tramo final, Aucas intentó quemar sus últimos cartuchos, pero la solidez táctica de los locales blindó el resultado.

Remontada de campeón 😉🏆@IDV_EC, tras una contra letal, le gana 2-1 a Aucas gracias a un potente remate de Góngora.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/97IOnHXc4x — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 10, 2026

Un líder que estira diferencias

Con este triunfo en su postergado debut del hexagonal —su primer partido en esta fase se había aplazado por convocatorias en la reciente fecha FIFA—, Independiente del Valle trepa a los 77 puntos en la tabla acumulada. De esta forma, estira de manera provisional su ventaja sobre el escolta Macará (54 unidades), reafirmando que su marcha hacia el título es imparable.