Fútbol Internacional
10 de octubre de 2026 a la - 13:10

El Brighton de Diego Gómez se afirma en el podio de la Premier League

Diego Alexander Gómez Amarilla, futbolista paraguayo de 23 años, al servicio del Brighton.
Diego Alexander Gómez Amarilla, futbolista paraguayo de 23 años, al servicio del Brighton.Brighton

El Brighton, del mundialista paraguayo Diego Alexander Gómez, se afirmó en el tercer lugar de la Premier League con su victoria por 2-0 sobre el Sunderland de Omar Alderete, quien estuvo entre los suplentes y no tuvo minutos.

Por ABC Color
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Un gol en el minuto 53 de Maxim De Cuyper, en una llegada al área contraria, decidió la tercera victoria consecutiva del Brighton, que se impuso por 2-0 al Sunderland para alcanzar la tercera plaza de la clasificación de la Premier League, a dos puntos del liderato del Manchester a City y de la segunda posición ocupada por el Arsenal.

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Ganador por 3-0 contra el Arsenal y por 5-0 contra el Coventry antes del parón, Brighton le dio continuidad a su gran momento con la victoria de este sábado que lo consolida en zona de la Liga de Campeones. La selló en los instantes finales Joauen Hadjam con el 2-0. El Sunderland encadena su cuarta jornada sin ganar, las tres últimas con derrota. Está a un punto del descenso.

El paraguayo Diego Alexander Gómez fue titular en Las Gaviotas, siendo reemplazado al minuto 88 por el franco-argelino Jaouen Djimmy Hadjam.

Omar Alderete fue suplente en Sunderland, pero no tuvo minutos.