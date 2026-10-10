Luego de despedirse de Argentina, Messi vuelve al Inter Miami con doblete

El show de la Pulga y el Pistolero

El regreso de la Major League Soccer tras el receso por la fecha FIFA no pudo ser más vibrante. Con Lionel Messi ya liberado de sus compromisos con la selección argentina y enfocado al cien por cien en el club, el equipo dirigido por Cristian Kily González salió con una marcha más.

Vintage @LuisSuarez9 😱



Acrobatic finish from Luis Suárez less than 3 minutes into the game. pic.twitter.com/45S5U03U13 — Major League Soccer (@MLS) October 10, 2026

Apenas corrían tres minutos de juego cuando el uruguayo Luis Suárez rompió el cero con un tremendo zurdazo desde el centro del área que se metió directo en el ángulo superior izquierdo. Cerca del cierre de la primera mitad, al minuto 39, el delantero de 39 años amplió la ventaja tras conectar de cabeza un pase del internacional mexicano Germán Berterame, quien también había asistido en el primer tanto.

That's two goals for Luis Suárez in the first half 🔥



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En el complemento, el capitán tomó el mando absoluto. Al minuto 47, aprovechó un servicio preciso de Suárez para definir con absoluta suavidad junto al palo izquierdo de Sean Johnson. Para cerrar una noche inolvidable, al minuto 60, el astro argentino eludió a tres defensores en una baldosa y sacó un remate furioso que selló la goleada 4-0.

Luis Suarez to Messi 👏



MLS best 22 goals for Messi. pic.twitter.com/GMvGvKdxYm — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

Con esta brillante actuación, el capitán de la Albiceleste escaló hasta los 23 goles en la temporada, liderando con autoridad la tabla rumbo a la Bota de Oro. Además, acumula 13 asistencias, afianzándose como el máximo productor de puntos de la liga y apuntando directo a su tercer premio al Jugador Más Valioso consecutivo.

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Ajustes tácticos y solidez defensiva

El Kily González movió fichas con éxito para este compromiso clave. Ante la baja por lesión de Yannick Bright, apostó por su compatriota David Ayala en el mediocampo, mantuvo al brasileño Casemiro improvisado como defensa central y consolidó la presencia del paraguayo Matías Galarza en el medio los noventa minutos, logrando una estabilidad defensiva inusual en lo que va del año y anulando al referente del DC United, el israelí Tai Baribo.

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Messi magic 🪄



Two goals for the World Cup Champion. pic.twitter.com/PMA1l5tyZk — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

El triunfo le permite al Inter Miami acumular 49 puntos, producto de 13 victorias, 5 derrotas y 10 empates, trepando temporalmente al segundo puesto de la Conferencia Este, por detrás del líder Nashville FC que suma 60. El vigente campeón busca convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos en la MLS desde que Los Ángeles Galaxy lo lograra entre 2011 y 2012. Esta victoria representa apenas la segunda del equipo floridano en sus últimos 11 partidos de liga y su primer triunfo como local desde el pasado 29 de agosto, cuando goleó 7-1 a Montreal.

En el resto de la jornada

En el resto de la jornada, Toronto FC dio un golpe de autoridad al remontar en el tiempo añadido para vencer 2-1 a Montreal. Por su parte, Chicago Fire, pese a sufrir una expulsión al minuto 43, se impuso por el mismo marcador al New York City gracias a un tanto agónico de Maren Haile-Selassie en el minuto 87.

El Inter Miami buscará estirar este gran momento el próximo miércoles, cuando reciba nuevamente en casa al New York City FC en busca de afianzar su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.