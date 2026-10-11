Video: Almirón anota en la derrota del Atlanta United

El Atlanta United, del técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, cayó por 3-1 ante el Cincinnati y marcha en el penúltimo puesto de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

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El paraguayo Miguel Ángel “Miggy” Almirón registró el tanto rojinegro. El atacante igualó en el minuto 69 el tanto inicial de Kevin Denkey, pero Tom Barlow devolvió la ventaja a los visitantes en el 84 y Denkey sentenció en el tiempo añadido.

GOOOLLLLL de Miguel Almirón. ⚽



‘Miggy’ 🇵🇾 aprovecha una jugada en el área para anotar el empate del @ATLUTD ante el @fccincinnati. pic.twitter.com/5PDaahajGZ — MLS Español (@MLSes) October 11, 2026

Almirón cumple su segundo ciclo en el club de Georgia, al que regresó en 2025 tras su paso por Newcastle United de Inglaterra. En esta etapa, el surgido en Cerro Porteño, de 32 años, lleva 55 partidos y 11 anotaciones.

Además de Miguel, en Atlanta también fue titular el mundialista paraguayo Junior Osmar Alonso.