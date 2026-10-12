Hansi Flick repite convocatoria para el partido del Barça contra el Galatasaray

El preparador germano todavía no podrá contar con el delantero Raphael Dias 'Raphinha', el centrocampista Frenkie de Jong y el lesionado de larga duración Roony Bardghji.

La convocatoria del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric; los centrocampistas Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

La expedición azulgrana volará este lunes a Estambul, donde esta tarde Flick y el defensa Pau Cubarsí comparecerán en rueda de prensa (14.45 GMT) antes de ejercitarse en el escenario del partido, el estadio Ali Sami Yen.