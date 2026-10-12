Racing Club cae de nuevo y San Lorenzo toma aire con un triunfo

La Academia enlazó este domingo su séptima derrota al caer por 0-2 ante Belgrano de Córdoba, que escaló hasta la cima del Grupo B. Racing se desplomó hasta la antepenúltima posición, lejos de la zona de clasificación para la liguilla final del torneo.

Independiente, que el próximo domingo será local en el clásico de Avellaneda ante Racing, empató sin goles en su visita a Talleres en Córdoba y también quedó al borde del abismo.

San Lorenzo ganó oxígeno en su carrera por alcanzar un cupo en la siguiente fase al imponerse por 1-0 a Deportivo Riestra.

Rosario Central goleó por 5-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors empató 1-1 con Platense.

Entre las jornadas de viernes y sábado se registraron además el empate de Boca Juniors con Instituto en Córdoba (2-2) y la ajustada victoria por 1-0 de River Plate sobre Estudiantes de Río Cuarto que, de esta manera, se transformó en el primero de los dos equipos que descenderán a la segunda división.

Este lunes se completará la jornada con el enfrentamiento de Lanús con Vélez Sarsfield y el partido entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza contra Newell’s Old Boys.