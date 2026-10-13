Carvajal, del Bernabéu al bordalismo

La distancia entre ambos estadios es corta; entre sus rutinas, considerable. Carvajal deja un club acostumbrado a discutir cada temporada por todos los títulos y entra en otro que necesita exprimir cada recurso. Su llegada lleva al vestuario azulón experiencia, jerarquía y una pregunta: cuánto queda del lateral que convirtió la banda derecha del Real Madrid en su ecosistema.

Su trayectoria ofrece respuestas suficientes para justificar la apuesta. Trece temporadas en el primer equipo, 451 partidos y 27 títulos respaldan al futbolista formado en la cantera blanca, que salió al Bayer Leverkusen y regresó en 2013 para asentarse en el primer equipo del Real Madrid. Fue titular en las seis finales de la Liga de Campeones que ganó. En la última, ante el Borussia Dortmund en Wembley, abrió el marcador de cabeza.

Aquel 2024 reunió su cima y su caída. Después de conquistar también la Eurocopa con España, una grave lesión ante el Villarreal interrumpió su carrera en octubre. Se rompió el ligamento cruzado anterior, el colateral externo y el tendón poplíteo de la pierna derecha. La recuperación y la posterior competencia de Trent Alexander-Arnold cambiaron su lugar en el equipo.

El 30 de junio terminó su contrato y ahora el Getafe le permite seguir en Primera División sin abandonar Madrid, pero la continuidad tendrá que construirla sobre el césped. Después de meses sin equipo, necesita recuperar ritmo y demostrar que puede responder a un fútbol que exige repetir esfuerzos, cerrar espacios y sostener duelos.

Su incorporación necesitó antes sobrevivir al relato de su nuevo presidente, Ángel Torres. El 6 de octubre, el presidente anunció en DAZN que Carvajal había pasado el reconocimiento médico y situó el acuerdo con LaLiga como el paso pendiente. Incluso señaló las cinco de la tarde para su llegada al Coliseum.

Los periodistas acudieron y encontraron una rectificación. Torres atribuyó el anuncio a una "broma" y calificó la operación como "humo". Al día siguiente aseguró: "No hay nada. Se ha roto todo". Después dejó una rendija abierta: "Lo vamos a intentar". El fichaje había recorrido casi todos sus estados sin convertirse todavía en oficial.

Detrás de las contradicciones estaba el control económico de LaLiga. Incorporar a un agente libre no elimina las exigencias para inscribirlo, ni un salario reducido garantiza que su coste computable encaje en el límite del club. El 10 de octubre, antes del encuentro frente al Barcelona, Torres aseguró que ese obstáculo estaba superado y trasladó la decisión al jugador. El anuncio del Getafe este martes cierra ahora el culebrón.

Bordalás obtiene un refuerzo de prestigio en una posición donde ya contaba con Kiko Femenía y Andrés García. La frase con la que Torres presentó la negociación resumía el peculiar ajuste entre la petición y la respuesta: "A ver si un carrilero le vale". El técnico había reclamado un jugador de banda y recibe otro lateral derecho.

Carvajal puede aportar profundidad con sus incorporaciones, precisión en el centro y oficio para escoger cuándo avanzar. Su presencia amplía las combinaciones: competir por el lateral, actuar más arriba como carrilero o permitir que un compañero adelante su posición. El reparto dependerá de su estado físico y de las decisiones del entrenador.

También ofrece una manera de competir reconocible para Bordalás: intensidad, atención a los detalles y resistencia cuando el partido se vuelve incómodo. Su experiencia puede ayudar a ordenar una defensa y a acompañar a compañeros que han vivido muchas menos noches decisivas. El palmarés, sin embargo, no concede un puesto.

Para el Getafe, la operación añade un nombre de dimensión extraordinaria. Para Carvajal, abre una etapa en la que debe recuperar espacio. Del Bernabéu al bordalismo, cambia el escenario y conserva la tarea: ganarse la banda derecha.