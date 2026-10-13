El Real Madrid añade su escudo a la palabra Bernabéu en la fachada del estadio

Las obras del estadio comenzaron en mayo de 2019 y, algo más de siete años después de su inicio, desde el Paseo de la Castellana en Madrid ya puede leerse el apellido del expresidente (1943-1978) que da nombre al coliseo blanco, junto al escudo de la entidad, algo que estaba previsto para finales del mismo mes de agosto y que se ha retrasado hasta este martes.

Lo más llamativo de esta denominación es que desaparece el nombre completo, Santiago Bernabéu, tal y como lucía anteriormente en honor al que fuera presidente del Real Madrid, quien inauguró en diciembre de 1947 el Nuevo Estadio de Chamartín y que asistió a otro bautismo en 1955, cuando la Asamblea General de Socios decidió que el recinto luciese su nombre "como reconocimiento a su labor".

Ahora, debido a razones comerciales y a la imagen de la marca madridista, solo queda el apellido visible en la fachada, precedido por el emblema del equipo blanco, algo que la afición esperaba y ante mucha expectación mediática.

El estadio luce un diseño vanguardista, muy distinto al anterior, debido a la nueva estructura de su exterior formada por bandas de acero y líneas variables que permite iluminar y proyectar imágenes al exterior. En ese proceso, también se han introducido mejoras como el 'sky bar', que abrió de forma limitada en el último partido del equipo blanco en casa, ante el Villarreal.

El Real Madrid ya ha disputado, sin su escudo en la fachada, cinco encuentros esta temporada, cuatro de LaLiga EA Sports y otro correspondiente a la Liga de Campeones. Ahora, los aficionados verán el escudo ya instalado por primera vez en el encuentro ante el Sevilla, previsto para este domingo 18 de octubre a las 21.00 horas (CEST).