Fluminense abre las semifinales de la Libertadores ante un Palmeiras inexpugnable

Los dos equipos brasileños se enfrentan en Río de Janeiro en una eliminatoria en la que el 'Verdão' es favorito para repetir la final de 2025, cuando se le escapó el título ante el Flamengo, otro de los semifinalistas de este año junto con Estudiantes de La Plata.

El 'Flu' no se lo pondrá fácil. Siempre que ha llegado a la penúltima ronda del torneo, el cuadro carioca ha alcanzado la gran final. En 2008 apeó a Boca Juniors y en 2023, cuando conquistó su primera y única Libertadores, eliminó a Internacional.

Pocos se imaginaban que el conjunto de Río de Janeiro llegaría tan lejos después de un inicio de temporada irregular, con cambio de entrenador incluido.

El argentino Luis Zubeldía fue destituido en agosto tras una mala racha y la directiva recurrió a su comodín de siempre: Marcão, auxiliar técnico de la casa.

Esta vez, sin embargo, el club lo ratificó en el puesto con un contrato hasta final de temporada.

Fue una decisión acertada, ya que desde entonces el equipo no ha parado de crecer. Superó a Independiente Rivadavia en octavos y a Platense en cuartos, en dos eliminatorias muy sufridas que se decidieron en tierras argentinas.

A los mandos de Marcão, tres jugadores de 40 años o más han recuperado su mejor versión: el portero Fábio (46), el central Thiago Silva (42) y el delantero Hulk (40).

En torno a esos tres pilares, el zaguero colombiano Julián Millán, el mediapunta argentino Lucho Acosta y el extremo venezolano Jefferson Savarino completan un once extremadamente engrasado.

El domingo pasado, el 'Flu' perdió por 1-0 el clásico carioca ante Flamengo en un partido del Campeonato Brasileño que afrontó con una alineación mixta, entre titulares y suplentes, pensando en el duelo contra Palmeiras.

Por su parte, la escuadra de São Paulo parece haber superado el bache vivido tras el parón por el Mundial 2026.

Después de un 2025 sin títulos, algo inédito desde que el portugués Abel Ferreira asumió el banquillo en noviembre de 2020, Palmeiras encara esta recta final del curso con opciones de firmar un triplete histórico.

Es segundo en el 'Brasileirão', a un punto del líder Flamengo; está en 'semis' de la Copa de Brasil y tiene al alcance de la mano repetir presencia en la final de la Libertadores.

Ferreira no podrá estar en la zona técnica del Maracaná por sanción, pero sus pupilos llegan con los deberes hechos.

El domingo, barrió al Corinthians en la Liga brasileña (4-1).

Con una línea de tres centrales, formada por Murilo, el paraguayo Gustavo Gómez y el argentino Alexander Barboza, el 'Verdão' ha recuperado la fortaleza sobre la que cimentó los títulos continentales de 2020 y 2021.

Esta será la decimotercera semifinal de Libertadores en la historia del Palmeiras, que también cuenta con un ataque demoledor, con el colombiano Jhon Arias, el brasileño Vitor Roque y el argentino 'Flaco' López, que suma tres goles y cuatro asistencias en la competición.

Además, decidirá en casa. La vuelta, el miércoles de la próxima semana en São Paulo.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana; Martinelli, Nonato, Lucho Acosta; Jefferson Savarino, Kevin Serna (o Agustín Canobbio) y Hulk.

Palmeiras: Carlos Miguel; Joaquín Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Agustín Giay; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias; Vitor Roque y 'Flaco' López.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Su compatriota Silvio Trucco estará en el VAR.

Estadio: Maracaná, en Río de Janeiro.

Horario: 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves).