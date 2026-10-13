Huijsen vuelve a la convocatoria del Real Madrid tras cumplir sanción

Regresa a la lista del equipo blanco el central español, después de perderse el encuentro frente al Villarreal del pasado fin de semana por la sanción que arrastraba tras ser expulsado en el derbi ante el Atlético de Madrid el pasado 20 de septiembre. Huijsen conoce bien al rival, ya que jugó en la Roma en 2024, cedido por el Juventus.

A las bajas seguras de Asencio (operado de una fractura por estrés en la tibia), Rodrygo (todavía no entrena con el grupo) y Mendy (no inscrito en la 'Champions'), se suma la de Militao, quien fue descartado por Jose Mourinho para los encuentros frente a Villarreal, Roma y Sevilla, pues, según el técnico portugués, necesita unas semanas para regresar al máximo nivel, sobre todo teniendo en cuenta su historial de lesiones.

Se mantiene en la convocatoria el uruguayo Fede Valverde, que fue duda hasta el último momento para el encuentro frente al Villarreal por el esguince de grado 3 que sufrió durante el cruce contra el Atlético, pero quien finalmente fue titular y dio la asistencia a Diomande para el único gol del partido.

. Defensas: Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.