Fútbol Internacional
13 de octubre de 2026 - 09:50

Koke, única baja en la convocatoria ante el Manchester United

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Madrid, 13 oct (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, es la única baja, debido al fallecimiento de su madre en la mañana de este martes, en la convocatoria de 25 jugadores ofrecida por Diego Simeone para el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester United en el estadio Metropolitano.

Por EFE
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En la citación, además de los restantes 23 jugadores del primer equipo, figuran el defensa Jorge Domínguez y el centrocampista Jorge Castillo, habituales en las citaciones del técnico argentino en esta temporada.

A la convocatoria vuelven tanto Rodrigo Mendoza como Obed Vargas, que fueron los descartes por decisión técnica ante el Alavés.

La lista está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Cristian ‘Cuti’ Romero, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez, Robin Le Normand y Jorge Domínguez; los centrocampistas Jorge Castillo, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena y Marcos Llorente; los extremos Ademola Lookman, Arnau Ortiz y Giuliano Simeone; y los atacantes Kang-in Lee, Alexander Sorloth, Jonathan David y Julián Alvarez.