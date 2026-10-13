Koke, única baja en la convocatoria ante el Manchester United

Madrid, 13 oct (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, es la única baja, debido al fallecimiento de su madre en la mañana de este martes, en la convocatoria de 25 jugadores ofrecida por Diego Simeone para el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester United en el estadio Metropolitano.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.