Koke, única baja en la convocatoria ante el Manchester United

En la citación, además de los restantes 23 jugadores del primer equipo, figuran el defensa Jorge Domínguez y el centrocampista Jorge Castillo, habituales en las citaciones del técnico argentino en esta temporada.
A la convocatoria vuelven tanto Rodrigo Mendoza como Obed Vargas, que fueron los descartes por decisión técnica ante el Alavés.
La lista está formada por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Cristian ‘Cuti’ Romero, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez, Robin Le Normand y Jorge Domínguez; los centrocampistas Jorge Castillo, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena y Marcos Llorente; los extremos Ademola Lookman, Arnau Ortiz y Giuliano Simeone; y los atacantes Kang-in Lee, Alexander Sorloth, Jonathan David y Julián Alvarez.