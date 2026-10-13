Paranaense golea y recupera el podio en el Brasileirão

El Furacão de la capital del estado de Paraná necesitó apenas media hora para solventar el encuentro contra Chapecoense, virtualmente descendido a la Serie B.

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Leozinho adelantó al conjunto del sur de Brasil en el minuto 6, el veterano Luiz Gustavo, de rebote, amplió en el 29 y tres minutos más tarde, el colombiano Kevin Viveros dejó sentenciado el encuentro tras un córner.

Chapecoense recortó en el 72’ con un tanto de Mauricio Garcez, aunque nuevamente Viveros, con su 21º gol en el campeonato, sentenció para el Athletico Paranaense.

“El resultado del partido fue el ideal. Marcar cuatro goles... No nos conformamos con encajar uno, pero el rival se ha expuesto y tiene calidad. Es un equipo que pone en aprietos al rival”, explicó el asistente técnico del Paranaense, Fábio Moreno.

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“El resultado es espectacular, nos deja en una posición favorable y mejora la diferencia de goles. Tenemos el tercer mejor ataque y la cuarta mejor defensa”, agregó Moreno, quien sustituyó por segundo y último partido al sancionado Odair Hellmann.

Con la victoria, el Paranaense supera al Fluminense en la tercera plaza con 53 puntos, a once del líder Flamengo y dos más que el tricolor carioca. Por su parte, el Chapecoense sigue colista con 18 puntos, a 14 de la salvación.

Media hora letal

El Cruzeiro perdió la quinta posición al caer goleado 4-2 en su visita al Bragantino. Los locales arrasaron en los primeros 30 minutos, en los que lograron tres goles con Henrique Barbosa (13’), un tanto en propia portería de Kaio Jorge (20’) y Eric Ramires (30’).

Zé Lucas recortó justo antes del descanso para el Cruzeiro, que soñó con el empate cuando Matheus Henrique puso el 3-2 en el minuto 89, aunque en el descuento, el argentino José María Herrera devolvió la tranquilidad a los suyos con el 4-2 final.

“Empezamos bien. En un contraataque, nos marcaron un gol a la salida de un córner, y luego otra vez lo mismo. A partir de ahí se complicó más. Pedimos disculpas a la afición. No hay mucho que decir, solo pedir perdón y seguir trabajando”, dijo el cruzeirense Gerson.

Con la victoria, el Bragantino sube a la novena plaza con 40 puntos, a nueve de la Libertadores, mientras que el Cruzeiro es sexto con 48 unidades, una menos que el Bahía.

Aumenta la sequía

En el otro partido de este lunes, Coritiba y Botafogo empataron 1-1 en el Couto Pereira, alargando ambos su sequía de victorias.

Los locales se avanzaron con un autogol de Marçal en el minuto 21, aunque en el 34, el internacional Danilo puso el empate tras una buena jugada colectiva.

El Coritiba aumentó a cinco el número de partidos sin ganar, mientras que el Botafogo apenas venció uno de los últimos diez.

Titular en el Coxa, el volante colombiano Sebastián Gómez se convirtió en el extranjero con más partidos disputados con la camiseta del Coritiba, con 133.

“De aquí en adelante quiero seguir jugando y aportando todo lo que pueda al club, para que podamos alcanzar nuestros objetivos y lograrlo en este camino. Son 133 partidos, pero de aquí en adelante habrá muchos más”, explicó.

El Coritiba es undécimo con 39 puntos, siete más que el descenso, mientras que el Botafogo es 13º con 36 unidades, cuatro más que la zona roja.