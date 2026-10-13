¿Quién es Gilberto Mora, uno de los diez jugadores ‘bendecidos’ por Messi?

El año pasado, el joven Gilberto Mora, nacido en Tuxtla Gutiérrez, en el sureño estado mexicano de Chiapas, se convirtió en el futbolista más joven de la historia de ganar un título con una selección mayor, al formar parte del equipo de México campeón de la Copa Oro.

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Después de eso, se recuperó de una lesión en el pubis y fue al Mundial, en el que, el pasado 30 de junio fue el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación de la Copa del Mundo, al alinear desde el inicio en el 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final.

Fuera de la cancha, Mora parece un niño retraído con acné juvenil, de pocas palabras. Dentro del campo es fuego, con un descaro de persona mayor, capaz de encarar a cualquier rival sin importar su nombre.

Se trata de un creativo generador de fútbol, reconocido por el británico Jude Bellingham, con quien intercambió camiseta en el Mundial. Posee maestría en la conducción de la pelota, es veloz, gran generador de fútbol y, sobre todo, atrevido.

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No es el típico goleador, pero suele hacerse presente en los marcadores como sucedió hace dos semanas al darle a México un empate 1-1 con Colombia, en un amistoso y como está demostrando en el Apertura mexicano con su club, el Tijuana, en el que suma cinco goles en 496 minutos.

Es un futbolista diferente, que ha conmovido hasta al mismo Lionel Messi, quien hace unas horas lo incluyó en su lista de 10 talentos que marcarán el futuro del balompié. Sin embargo, es mortal, sensible a lesiones y a desgastes por lo que el seleccionador mexicano, Rafael Márquez, pidió no “quemarlo”.

Mañana será un día clave en la vida de Mora; cumplirá 18 años y estará disponible para ser fichado por cualquier equipo grande, sin las restricciones que tiene la FIFA para menores de edad.

Según los medios mexicanos, el Liverpool y el Arsenal de la Liga Premier se han interesado por la joya, pero está por ver si no le conviene más fichar en un equipo de menos visibilidad para ser titular, y llegar de a poco a las Grandes Ligas, como hizo el propio Márquez, quien firmó con el Mónaco en 1999 y llegó a ser titular del Barcelona.

En todo caso, este miércoles Gilberto Mora dejará de ser el niño artista de México, al que apodan ‘Morita’ y dedican cortos en las redes sociales. Como ciudadano tendrá más obligaciones; como futbolista le llegarán las ofertas que imaginó, cuando tenía seis años y empezaba a querer al balón, un amor heredado de su padre Gil Mora Olayo, quien llegó a jugar en Primera división y es entrenador.

Gilberto Mora es uno de los 10 jóvenes talentos destacados por el campeón del mundo Lionel Messi.