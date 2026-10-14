Brasil y Argentina igualan en amistoso rumbo al Mundial femenino 2027

Bia Zaneratto, en el minuto 13, y Gio Garbelini, en el 28, adelantaron a la Canarinha, pero igualaron Daiana Farfán, en el 35, y Flor Bonsegundo, de penal, en el 55.

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La expulsión de Sofía Domínguez en el 58 dejó a las anfitrionas con una futbolista más en cancha, sin que pudiesen capitalizar la ventaja numérica.

Brasil se prepara para convertirse en 2027 en el primer país de Sudamérica que recibe el Mundial femenino.

El sábado, las brasileñas habían vencido 3-1 a Argentina en un primer amistoso jugado en el estadio Beira-Río, en Porto Alegre.

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“Nos faltó efectividad”, dijo Zaneratto a GE TV. “Creamos ocasiones de gol, pero no estuvimos bien en las finalizaciones”, agregó.

Kerolin (FC Barcelona), con la camiseta 10, Zaneratto (Palmeiras) y Tarciane (Lyon) fueron novedades en la alineación del entrenador local, Arthur Elías, tras cumplir suspensión en el encuentro anterior.

Zaneratto anotó de cabeza temprano, aprovechando un centro al corazón del área. Ello desató los mejores minutos de la selección verdeamarela, que se lanzó en tromba sobre el arco rival. Jhonson tuvo todo a favor para marcar tras una bonita jugada individual de Gio. Falló la puntería.

La propia Gio abrió las distancias al patear a placer luego de que un remate de Priscila rebotara en una defensora. Cuando parecía una noche de fiesta ante su afición, las locales perdieron fuerza.

“Tuvimos errores tontos”, lamentó Gio al acabar el cotejo. Tras una buena sucesión de pases de Argentina en la frontal del área, Farfán descontó. Y un penal cometido por Isabela fue cobrado con éxito por Bonsegundo para emparejar.

“El estilo de Brasil es agresivo en la presión y en el ataque y entonces quedamos expuestas y cualquier error sale caro. Debemos tener cuidado con eso”, analizó Zaneratto.

Las dueñas de casa retomaron la iniciativa después de la tarjeta roja directa que recibió Domínguez, castigo por tomar del cabello a Kerolin cuando la futbolista culé intentaba reanudar el juego en un saque lateral.

Duda Sampaio estuvo a punto de devolver la vanguardia a Brasil con un fantástico tiro libre, pero la arquera Lara Esponda desvió.

El equipo de Arthur Elías cerrará 2026 con dos amistosos contra Japón, el 29 de noviembre en Hiroshima y el 5 de diciembre en Okayama.