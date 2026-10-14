¿Quién es Kees Smit, uno de los diez “bendecidos” por Messi?

Kees Smit, de 1,85 metros y que nació un 21 de enero hace 20 años en Heiloo (Países Bajos), se destaca por ser un volante central con gran despliegue físico, buena lectura del juego y por tener un buen dominio del balón.

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En noviembre de 2021 jugó con la selección neerlandesa Sub 16 contra la de Bélgica y desde entonces ha sido seleccionado para los Países Bajos.

Con el AZ Alkmaar Sub 19, en la liga juvenil de la UEFA, formó parte del equipo que venció a los clubes españoles Barcelona y al Real Madrid en rondas consecutivas para alcanzar las semifinales en marzo de 2023.

El 27 de marzo de 2026 debutó con la selección absoluta de Países Bajos en un amistoso frente a Noruega en el que jugó como titular. Y bajo la conducción del exfutbolista belga Maarten Martens, se ha consolidado como una pieza importante del AZ Alkmaar, por lo que sus actuaciones despertaron el interés de clubes como Real Madrid, Ajax, PSV y Feyenoord.

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Smit, cuya ficha deportiva es de 20 millones de euros, tiene contrato en el AZ Alkmaar hasta 2028 y hoy, con el espaldarazo que recibió de Messi, quiere dejar de ser una promesa de su país y convertirse en realidad en alguna de las principales ligas europeas.