Lisandro Martínez pide disculpas por criticar a la directiva del United

Además de caer en la capital española en la segunda fecha de la Liga de Campeones, el Manchester United también firmó su peor inicio de temporada en la Premier League en 40 años.

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Lisandro Martínez apuntó contra el director deportivo Jason Wilcox, diciendo que “al cien por cien” esperaba más inversión en la plantilla durante la ventana de fichajes después de que el United terminara tercero en la Premier League la temporada pasada para volver a la máxima competición europea.

El United fichó a tres mediocampistas -Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos- por unos 198 millones de dólares, pero su gasto quedó muy por debajo del de sus rivales en la Premier League.

En una publicación en redes sociales este jueves, Martínez dijo que había hablado “desde la rabia y la frustración, por no conseguir el resultado que todos queríamos”.

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Tras recibir críticas por aumentar la presión sobre el cuestionado técnico Michael Carrick después del decepcionante inicio de temporada del United, Martínez se reunió con directivos del club.

Después, el campeón del mundo con Argentina en 2022 publicó un nuevo comunicado en el que dijo: “Hoy me reuní con la directiva del club y con el entrenador. Fue una conversación muy positiva, en la que pudimos intercambiar puntos de vista y hablar abiertamente sobre lo que ocurrió después del partido del martes”.

“Todo el mundo sabe que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con mucha intensidad. La frustración por la derrota me llevó a expresar cómo me sentía en un momento y un lugar que quizá no fueron los adecuados, y por eso quiero pedir disculpas”, señaló.

El United ocupa el decimotercer puesto de la tabla de la Premier League, con solo seis puntos en otros tantos partidos.