Raphinha y de Jong participan en el entrenamiento; Christensen y Roony, únicos lesionados

Tras el día de descanso después del 1-4 en Estambul frente al Galatasaray, el equipo disfruto de un día festivo este miércoles y en la vuelta a las sesiones, Raphinha se ha entrenado con el equipo.

El delantero brasileño está de vuelta con el grupo, igual que De Jong, que ya había participado en algunos entrenamientos con el equipo, pero que tampoco tiene el alta.

Rapinha, que se lesionó a finales de septiembre durante un amistoso que su selección jugó en Australia (edema en la parte posterior del muslo derecho), se ha perdido los dos últimos partidos: Getafe y Galatasaray.

Flick deberá evaluar la situación de su máximo goleador ante la exigente semana de encuentros que el Barça debe afrontar: Betis (17 octubre), PSG (20 octubre) y Real Madrid (25 octubre).

También podría volver a una convocatoria De Jong. El neerlandés, lesionado durante el Mundial, ya se entrena con el equipo desde hace una semana y todo apunta a que podría estar disponible para el compromiso ante los béticos.

Con este panorama, Flick únicamente tiene a dos jugadores lesionados: el central danés Andreas Christensen, que el pasado 20 de septiembre sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo; y el delantero Roony Bardghji, éste con una lesión de larga duración.