1-3. El Como ahonda la crisis del Fiorentina

El Fiorentina, que comenzó la temporada de forma muy negativa, afrontó la jornada con la sensación de estar reviviendo lo ocurrido el curso pasado, cuando acabó cambiando de entrenador. Un 'déjà vu'. Con solo cuatro puntos sumados en las seis primeras jornadas y el regreso de Paolo Vanoli al banquillo. El Como, por su parte, buscó prolongar su buen arranque de campeonato.

El equipo de Fàbregas tomó ventaja en la primera mitad con dos goles en apenas cuatro minutos. Liberali abrió el marcador en el 32 con un preciso disparo desde fuera del área, después de recibir de Maxence Caqueret, y Nico Paz amplió la renta en el 36 con un remate de cabeza tras un centro de Álex Valle desde la izquierda.

El Fiorentina reaccionó a final del primer tiempo, después de que Marin Pongracic aprovechara en el minuto 43 un balón suelto en el área para batir a Jean Butez y reducir distancias, después de que el españolJacobo Ramón evitara sobre la línea un remate de cabeza.

El conjunto local llegó incluso a celebrar el empate en el tiempo añadido, cuando Pongracic volvió a marcar tras una asistencia de Franco Mastantuono. Pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

La primera mitad terminó tras 53 minutos de juego en los que se anotaron cuatro goles, uno de ellos anulado tras una intensa revisión que se prolongó durante varios minutos. el Como se marchó con gol de ventaja, con un conjunto 'viola' que recibió el mazazo de ver cómo uno de sus tantos no subía al marcador a segundos del final.

La segunda parte comenzó con la 'Fiore' volcada en busca del empate. Alieu Njie tuvo una buena oportunidad en el minuto 48, pero su intento de superar a Butez por arriba se marchó rozando el poste, mientras Cher Ndour también probó fortuna desde la frontal sin encontrar portería.

Cuando mejor estaba el Fiorentina, más cerca del empate, golpeó de nuevo el conjunto 'lariani'. En el minuto 56, Nico Paz ganó el duelo físico ante Franco Mastantuono y habilitó a Anastasios Douvikas, que definió con un disparo raso dentro del área para establecer el 1-3. El tanto supuso el tercer gol liguero de la temporada para el '9' griego.

El Fiorentina se situó así en la zona más baja de la tabla, en penúltima posición, en crisis y con los fantasmas del pasado año, que ni un cambio de técnico ni las nuevas incorporaciones pudieron remediar.

El Como consiguió a domicilio tres puntos claves para situarse cuarto y seguir en la lucha por las posiciones más altas. El miércoles se enfrenta en casa al Manchester United en Liga de Campeones.