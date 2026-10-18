La futbolista sufrió una dolencia muscular en la pierna izquierda el pasado 26 de septiembre y ha sido baja en los últimos dos choques, ante el Athletic Club y el Deportivo de La Coruña.
18 de octubre de 2026 - 06:55
Jenni Hermoso, disponible para el derbi con el Madrid CFF
Madrid, 18 oct (EFE).- Jenni Hermoso, centrocampista del Atlético de Madrid Femenino, recibió este domingo el alta y está disponible para el derbi de esta tarde contra el Madrid CFF, tras superar una lesión muscular.
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