Fútbol Internacional
18 de octubre de 2026 - 06:55

Jenni Hermoso, disponible para el derbi con el Madrid CFF

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Madrid, 18 oct (EFE).- Jenni Hermoso, centrocampista del Atlético de Madrid Femenino, recibió este domingo el alta y está disponible para el derbi de esta tarde contra el Madrid CFF, tras superar una lesión muscular.

Por EFE
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La futbolista sufrió una dolencia muscular en la pierna izquierda el pasado 26 de septiembre y ha sido baja en los últimos dos choques, ante el Athletic Club y el Deportivo de La Coruña.