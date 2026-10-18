La supremacía del Barcelona y la reacción del Real Madrid, con el 'Clásico' a la vista

La victoria del Real Madrid se fraguó gracias a dos grandes tantos de Güler y Mbappé, pero como la del Barcelona, con una primera anotación espectacular de Lamine Yamal, no estuvo exenta de polémica. En el minuto 23, el Sevilla reclamó una tarjeta roja para Arda Güler, quien en el centro del campo, en una disputa sin balón, pudo haberse deshecho de Peque con un codazo. El árbitro no fue llamado para revisar la acción en el VAR. En el minuto 30, el propio Güler hizo el 1-0 con un preciso disparo desde fuera del área. Mbappé firmó el 2-0 en el minuto 37. 2-0 al descanso. Partido casi sentenciado. En el minuto 62, Mbappé, de penalti muy dudoso, firmó el 3-0. Combate resuelto. Manu Bueno hizo el 3-1 en el minuto 80 y Diomandé el 4-1 en el 82.

La novena fue una jornada con dianas espléndidas. Así lo fueron la de Lamine Yamal al Betis, la de Alex Baena al Espanyol, la de Javi Rodríguez al Alavés, la de Hugo Novoa al Celta, la de Take Kubo al Málaga, la de Pablo Martínez a la Real Sociedad o las de Arda Güler, Mbappé y Diomandé al Sevilla. En la novena fecha un error grosero restó dos puntos al Deportivo, el del cancerbero Leo Román en el tanto del empate de Dani Requena para el Levante (1-1) y el Málaga recibió un duro golpe a cargo de la Real Sociedad, que le goleó (2-5) en La Rosaleda. Un resultado que prolonga la sequía de victorias del equipo andaluz y que sitúa en la cuerda floja a su entrenador, Juan Funes.

Con el 'Clásico' a una semana, la supremacía del Barcelona es incontestable. Su triunfo ante el Betis (2-5) lo ha vuelto a acreditar. Si bien a su victoria no le faltó el debate por el golazo anulado a Lo Celso, el rodillo del equipo de Flick volvió a ser implacable.

Un pleno de nueve de nueve con 39 goles a favor y 9 en contra y un fútbol coral y ambicioso hasta límites imprevisibles conforman la magnífica carta de presentación del conjunto azulgrana con vistas al 'Clásico' del próximo domingo. Llega pletórico a la cita, con el cartel de favorito. El Real Madrid se ha rehecho en cuanto a resultados de su derrota en el Metropolitano. La remontada en Roma y la goleada ante el Sevilla le insuflan moral, pero su nivel de juego está por debajo del Barcelona. Aún así, todo es posible.

El Betis presentó una dura batalla. El resultado fue un excesivo castigo a su fútbol combativo. Al descomunal golazo de Lamine Yamal para el 0-1 respondió Lo Celso con otro no menos espectacular al filo del descanso que hubiera significado el empate a dos en ese momento.

A partir de ahí se desató la controversia. La mano del Cucho Hernández se produjo mucho antes de la tremenda volea del argentino y en el tránsito hasta el tanto hubo algún despeje azulgrana, por lo que se puede hablar de segunda jugada. Ambas circunstancias pueden considerarse ingredientes importantes para que la diana no fuese invalidada.

La expulsión de Facundo Bernal en el minuto 54, justo después del 2-3 de Abde, terminó con las esperanzas del grupo de Pellegrini. El uruguayo Bernal, que propinó un par de cabezazos a Lamine Yamal, cometió una grave imprudencia. "Quiero pedir disculpas a mis compañeros y a la afición. No suelo reaccionar así y debí controlarme en esa jugada. Asumo la responsabilidad y no volverá a ocurrir", escribió el uruguayo.

LA PROGRESIÓN DEL ATLÉTICO, EL RESURGIR DE JULIÁN

El Atlético progresa. Crece en cada partido. Ya son cinco victorias consecutivas en Liga, seis en total si se le añade la obtenida frente al Manchester United en el Metropolitano en la Liga de campeones. Ante el Espanyol se fue a por el partido del primero al último minuto, todo lo contrario que el rival, a quien nunca le incomodó el empate a cero inicial. El equipo de Manolo González ha sumado un punto de los últimos doce.

Alex Baena deshizo las tablas en el minuto 89 con un soberbio derechazo desde fuera del área. El futbolista (5 goles y 3 asistencias) es uno de los factores concluyentes del gran momento del equipo rojiblanco, que partido a partido engrasa su maquinaria con piezas de indudable valor. El Atlético sigue la estela del Barcelona. No decae. Aumenta sus prestaciones y se perfila como firme candidato a la lucha por el título liguero. Si el Barcelona es una máquina de hacer goles, los de Simeone han recibido un tanto menos que el líder en las nueve primeras jornadas (8 por 9 el Barcelona).

En esa evolución, Julián Alvarez debe de jugar un papel determinante. El argentino está cada vez más integrado. Ante el Espanyol compareció en la segunda mitad y se desató en el tramo final. Contribuyó a la victoria de su equipo. Volvieron a aparecer sus conducciones en velocidad, sus regates, sus acertados pases, sus disparos ajustados y una asistencia perfecta a Baena en el 0-1. Julián le dejó el camino expedito con un recorte inteligente. Le aclaró la zona y le cedió el balón. Alvarez parece haber dado carpetazo a su desplante del verano. Su concurso, en plenas facultades, es necesario para el Atlético. Es una figura mundial.

Con solo nueve jornadas disputadas, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Betis marcan, de momento, una liga diferente. El resto está a otras cosas, con una situación ya muy grave para el Málaga. Cuatro puntos en nueve partidos, después de cuatro empates y cinco derrotas. Cinco goles a favor y 16 en contra. Último clasificado.

El Athletic, con dos partidos pendientes (ante Levante y Rayo Vallecano), pretende llegar a puestos europeos. Arrancó un punto de Mestalla (0-0) y sufrió la lesión de Gorka Guruzeta por un problema en la rodilla izquierda. "No pinta bien", manifestó su técnico, el alemán Edin Terzic.

El Valencia del mexicano Javier Aguirre observó el empate con optimismo, a pesar de que el equipo no sale de los puestos de descenso. Dos igualadas contemplan al técnico. Lo mejor, la portería a cero. Aguirre quiere reconstruir la fortaleza de los suyos empezando por la retaguardia. Paso a paso.

La Real Sociedad, con dos goles de Mikel Oyarzabal en su goleada al Málaga (2-5), es quinto con 16 puntos, a tres del cuarto. Por detrás, sexto, con 14, figura el Sevilla. Los dos aguantan el tirón. El Sevilla poco tiene que ver con el del curso anterior a pesar de la derrota en el Bernabéu. Sólo ha sido derrotado por los tres grandes (Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid).

El Villarreal dio un paso atrás con su empate ante el Elche. Un tropiezo engañoso. El equipo de Iñigo Pérez avasalló al enemigo en la primera mitad. Pudo resolver, pero se topó con un gran Dituro.

Jagoba Arrasate es oro para Osasuna. En el debut de su segunda etapa como máximo responsable rojillo, tras la destitución de Luis Miguel Ramis, venció 2-0 al Racing de Santander con goles de Budimir, de penalti, y Osambela, pero sobre todo recuperó la intensidad y la presión. Es un nuevo Osasuna con sus viejas señas de identidad.

Javi Rodríguez y Ionut Radu, defensa y portero del Celta, fueron los héroes en la victoria de su equipo ante el Alavés (2-1). El central asistió a Jutglá en el 1-0 y firmó un tanto excepcional en el 2-0. Rodríguez sorteó a tres defensores mientras se internaba en el área rival y cruzó el balón para batir a Sivera. Un golazo en toda regla. Otro maravilloso marcó Hugo Novoa para el 2-1 del Alavés, al estilo Lamine Yamal. Y después apareció Radu con dos paradas providenciales a Boyé y Mariano que salvaron al Celta.

La novena jornada reafirmó la superioridad del Barcelona, la reacción del Real Madrid, la progresión del Atlético y la situación agobiante del Málaga. El 'Clásico' espera. Un partido que puede ser determinante, sin Vinicius y con Lamile Yamal. Con el Atlético de Madrid al acecho.