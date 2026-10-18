Nuno Mendes, baja del PSG ante el Barcelona

El defensa luso del conjunto parisino sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y ya las primeras pruebas a las que se sometió tras el choque frente el Estrasburgo le descartaban para la cita contra el conjunto azulgrana.

"Tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo durante el partido del viernes por la noche ante el RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes estará de baja durante las próximas semanas", indica el comunicado emitido por el club.

Nuno Mendes fue suplente en el choque del sábado pero saltó al terreno de juego en los primeros minutos de la segunda parte para ocupar el lugar de Lucas Digne. Sin embargo, no pudo terminar el encuentro al sentir un pinchazo en el muslo, a cinco del final.