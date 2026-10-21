Erling Haaland revolucionó las redes con un posteo tomando mate

El universo digital se revolucionó por completo en las últimas horas gracias a Erling Braut Haaland. La máxima figura del Manchester City sorprendió a sus millones de seguidores al publicar una postal inédita en la que se lo ve sosteniendo un mate impecablemente preparado.

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Lejos de quedar como una simple anécdota de vestuario, el posteo estuvo acompañado de un mensaje directo y afectuoso: “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentarme esta encantadora bebida”.

La repercusión fue inmediata. El guiño del delantero no tardó en desatar el furor de fanáticos de todo el mundo, especialmente de la comunidad rioplatense. El impacto escaló tanto que la propia Embajada de Noruega en Argentina se sumó al fenómeno a través de la red social X con un mensaje: “¡Bienvenido al mate! Es un viaje de ida”.

De Manchester a Madrid: el legado de “La Araña”

El romance entre el artillero noruego y la infusión nacional tiene raíces profundas. Su principal mentor fue el delantero argentino Julián Álvarez. Ambos compartieron el vestuario de los Citizens durante dos temporadas completas —desde mediados de 2022 hasta mediados de 2024—, un período en el que forjaron una sólida relación tanto dentro como fuera de la cancha antes del traspaso del atacante argentino al Atlético de Madrid.

Fueron esas largas horas de concentraciones, entrenamientos y festejos las que permitieron que “La Araña” introdujera al “Vikingo” en el ritual diario de cebar. Hoy, esa herencia cultural se afianzó aún más con el vínculo que el “Androide” mantiene junto otros argentinos: el mediocampista Enzo Fernández y el portero Gerónimo Rulli.