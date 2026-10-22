Presidente de LaLiga podría ser sancionado por comparar al Real Madrid con Goebbels

El posible escenario sancionatorio a Javier Tebas se conoció luego de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) español consultara al Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) al respecto.

Lea más: Multitudinario recibimiento a Messi en Oviedo para recibir premio Princesa de los Deportes

En un comunicado publicado el jueves, el CSD anunció haber trasladado el asunto al TAD, después de que Tebas publicara el mensaje de origen de la polémica el 16 de octubre.

Tebas criticó los contenidos de Real Madrid TV y escribió que los métodos de ese medio “recuerdan a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”.

Ahora será el TAD quien tenga que determinar si esos comentarios constituyen una seria ofensa a la ley del Deporte de 1990, que considera como infracción grave “los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el CSD, “es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio”.

El Real Madrid pidió la dimisión de Tebas luego de que el patrón de LaLiga criticara los contenidos en los que el club blanco cuestiona acciones arbitrales.

Para Tebas, de 64 años, la cadena televisiva oficial del Real Madrid sugiere a menudo que los jueces tratan de impedir que el equipo gane.

Luego de la polémica por su mensaje, Tebas quiso matizar que estaba comparando “las técnicas de propaganda” y no la ideología de la Alemania nazi.

Este jueves, el jefe de LaLiga insistió que su comentario “distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología”.

“¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos”, contraatacó, en referencia a Real Madrid TV. “¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados? ¿O esos valores solo merecen una defensa pública cuando alguien responde a tales ataques?”.