Conte niega negociaciones avanzadas con el Manchester United u otros clubes

Roma, 23 oct (EFE).- El italiano Antonio Conte negó este viernes que mantenga negociaciones avanzadas con el Manchester United o con otros clubes, en medio de las informaciones que le sitúan como posible entrenador del equipo inglés, cuyo actual técnico, Michael Carrick, está cuestionado tras siete partidos oficiales sin ganar.

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