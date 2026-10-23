Cristiano Ronaldo marca su gol 982 con una 'espaldinha' en la victoria del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo marca su gol 982 con una 'espaldinha' en la victoria del Al-Nassr

Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- Cristiano Ronaldo sumó su gol 982 con una 'espaldinha' en la victoria por 1-3 del Al-Nassr, segundo clasificado de la liga de Arabia Saudí, frente a Al-Faisaly, decimoquinto, este viernes.