El Borussia Dortmund premiará a los aficionados que no usen el móvil durante los partidos

La iniciativa, titulada "más fútbol, menos móvil", comenzará en el partido liguero del sábado contra el Eintracht Frankfurt, en el que los aficionados presentes en el estadio que eviten "desbloquear su móvil durante los 90 minutos, acumularán puntos y tendrán la oportunidad de ganar premios muy atractivos", como una camiseta firmada por la plantilla o vales regalo para la tienda.

El Dortmund, en colaboración con la marca de telefonía móvil Vodafone, llevan a cabo esta revolucionaria medida para que los seguidores se centren "por completo en lo que ocurre en el terreno de juego" y vivan "las emociones más allá de la pantalla del móvil".

Según publicó el club germano, esta iniciativa surge porque casi dos tercios de los aficionados al fútbol utilizan habitualmente sus teléfonos móviles en las gradas y se cuestionan hasta qué punto el uso del teléfono mejora la experiencia de vivir un partido en un estadio como el Signal Iduna Park, uno de los más icónicos del viejo continente.

'FanMode' estará disponible en todos los partidos que el equipo dispute como local y, según explican, funcionará de "forma similar al modo avión, con solo pulsar un botón, podrán desconectar y sumergirse por completo en el encuentro" y será completamente voluntaria.

De esta forma, acumularán puntos "minuto a minuto a lo largo del encuentro" y durante el descanso, sí podrán utilizar sus dispositivos.

"Cuanto menos utilicen los aficionados sus smartphones durante el partido en casa, mayor será su puntuación".

Carsten Cramen, director general del Borussia Dortmund, declaró al respecto que a través de esta nueva aplicación intentan "proteger una experiencia que ninguna tecnología puede sustituir", como que haya más de "81.000 personas en el estadio cantando y animando al mismo tiempo es lo que queremos situar en el centro de todo esto: el aquí y ahora es irremplazable".