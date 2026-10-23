El duelo PSG-Lyon es retrasado al lunes por las protestas y coincidirá con el Balón de Oro

La Liga francesa aceptó la petición de la Prefectura de París de retrasar el partido, tras los numerosos actos vandálicos y saqueos que se produjeron el pasado fin de semana con ocasión de las protestas de los estudiantes y los 'chalecos amarillos'.

Se trata del segundo partido de primera división retrasado en Francia por el mismo motivo, tras el Toulouse-Troyes. En segunda división, el Montpellier-Red Star y el Saint-Etienne-Nantes, también fueron aplazados.

El duelo entre el PSG, segundo de la liga, y el Lyon, líder con los mismos puntos, se programó a las 20:30 horas (18:30 GMT), una hora más tarde de que comience en la capital británica la ceremonia del Balón de Oro, premio al que aspiran varios jugadores del equipo parisino.

Entre ellos el ganador de la pasada edición, Ousmane Dembélé, que se encuentra lesionado y podría acudir a la gala, y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que también está lesionado.

También figuran en la lista de 50 candidatos los españoles Fabian Ruiz, ganador de la Liga de Campeones y del Mundial, y Ferran Torres, el defensa marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Marquinhos, los portugueses Nuno Mendes, Vitinha y Joao Neves, y el ecuatoriano William Pacho.

No se ha retrasado por el momento otro evento deportivo previsto para el domingo, el duelo de la NFL estadounidense entre Nueva Orleans y Pittsburgh, programado a las 14:30 horas (12:30 GMT) en el Estadio de Francia.