Nacional y Medellín protagonizan el duelo estelar de la fecha 16 de la liga colombiana

El partido entre verdes y rojos se jugará el domingo en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 18.10 horas (23.10 GMT), en una jornada en la que cada punto adquiere importancia cuando restan pocas fechas para terminar la fase regular.

Atlético Nacional que este semestre se ha reforzado con James Rodríguez llega como uno de los protagonistas del campeonato, con 29 puntos, los mismos que Deportivo Cali, mientras que América de Cali suma 28 y Millonarios tiene 26.

Independiente Medellín, por su parte, ocupa la séptima posición con 23 unidades, por lo que el clásico representa una oportunidad para acercarse a los primeros puestos y consolidar su lugar entre los ocho mejores.

La jornada también tendrá repercusiones en la zona media de la clasificación, donde Cúcuta Deportivo, con 21 puntos, busca mantenerse en puestos de acceso a la siguiente fase, mientras Once Caldas y Deportes Tolima, ambos con 20, intentarán aprovechar sus compromisos para acercarse al grupo de clasificados.

La fecha 16 incluye también el clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios, que se adelantó al 2 de septiembre y terminó con una victoria por 3-2 para el conjunto cardenal en el estadio El Campín de Bogotá.

La programación comenzará este viernes con los encuentros Boyacá Chicó-Bucaramanga y Junior-Águilas Doradas. El sábado se enfrentarán América-Cúcuta y Once Caldas-Deportivo Pereira.

El domingo, además del clásico paisa, Deportivo Cali visitará a Fortaleza y Alianza recibirá a Internacional de Bogotá, mientras que Deportes Tolima se medirá con Deportivo Pasto. La jornada concluirá el lunes con el partido entre Jaguares y Llaneros.

23.10: Boyacá Chicó-Bucaramanga y Junior-Águilas Doradas

24.10: América-Cúcuta y Once Caldas-Deportivo Pereira

25.10: Fortaleza-Deportivo Cali, Alianza-Internacional de Bogotá, Nacional-Medellín y Deportes Tolima-Pasto