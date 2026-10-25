El argentino Fede Redondo encuentra su mejor versión de la mano de Anselmi

El centrocampista argentino ha dado un paso adelante tras retrasar su posición al centro de la defensa, donde ha encontrado continuidad y una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones.

Hijo de Fernando Redondo, exinternacional argentino y jugador del Tenerife y el Real Madrid en la década de los noventa, Fede llegó al club en el verano de 2025 procedente del Inter Miami con el reto de adaptarse al fútbol español y a un modelo de juego definido.

Su primera temporada estuvo marcada por la falta de minutos. Disputó 11 partidos de Liga, pero solo fue titular en uno, precisamente en el Santiago Bernabéu, el escenario en el que su padre vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera.

Su primer gol con el Elche llegó en la Copa del Rey, ante Los Garres, un equipo aficionado, aunque aquel tanto no cambió su situación en la competición liguera, donde Eder Sarabia, anterior entrenador, apostó por los medios centros que ascendieron a Primera.

La llegada de Anselmi el pasado verano abrió un escenario diferente. Las bajas en defensa durante la pretemporada llevaron al técnico a probar a Redondo como central, una decisión que acabaría cambiando su papel en el equipo.

En la única rueda de prensa que ofreció ante los medios al inicio de la temporada, el futbolista reconoció que se encontraba cómodo en su nueva demarcación. "Hice una buena pretemporada y me estoy sintiendo cómodo. Es verdad que nunca había jugado de central de forma específica, pero estoy acostumbrado a jugar entre los centrales. Y estoy encantado", explicó.

Sus actuaciones durante la preparación convencieron al cuerpo técnico y le permitieron competir por un puesto en la defensa. La goleada encajada ante el Barcelona (0-5) puso a prueba la apuesta, aunque ni Alselmi ni Fede Redondo se arrugaron y mantuvieron la apuesta.

La expulsión ante el Espanyol, cuando apenas se habían disputado seis minutos, volvió a complicar su situación y a poner al argentino en el centro del debate.

Sin embargo, Anselmi mantuvo su plena confianza en él y lo ha utilizado tanto en el centro de la defensa como en su posición natural de mediocentro. El técnico también descartó desprenderse del jugador en los últimos días del mercado, cuando su nombre se vinculó en Argentina con un traspaso a Boca Juniors.

La figura de Fede Redondo en el Elche no para de crecer. Ya suma siete partidos de Liga esta temporada, seis como titular, y acumula 469 minutos, frente a los 179 de todo el curso anterior. Además, este sábado marcó su primer gol liguero, de penalti, en la victoria del Elche por 0-3 ante el Rayo Vallecano.

A sus 23 años, el argentino, nacido en Madrid, empieza a encontrar su sitio en el Elche. El cambio de posición impulsado por Anselmi le ha permitido ganar continuidad, reivindicar su apellido y abrir una nueva etapa en su trayectoria deportiva.