El Sevilla, a reencontrar la victoria y Osasuna a confirmar sensaciones con Arrasate

El equipo de Luis García Plaza, sexto en la tabla con catorce puntos -cuatro victorias, dos empates y tres derrotas-, tras ganar en La Coruña ante el Dépor (0-1), perdió en casa frente al Barça (1-3), empató en Valencia ante el Levante (3-3) con un gol que encajó en el último minuto de prolongación y perdió el pasado domingo en el Bernabéu ante el Real Madrid (4-1).

Aún colea la polémica suscitada en el coliseo madridista, donde el club andaluz lamenta que, en su opinión, hasta cuatro decisiones arbitrales desvirtuaron el desarrollo del partido y se recuerda un posible penalti del madridista Marc Cucurella sobre Gerard Fernández 'Peque', un presunto codazo de Arda Güler sobre Peque, una demandada falta previa de Ibrahima Konaté sobre Robbie Ure antes del 2-0 local y riguroso penalti a favor del Madrid sobre Kylian Mbappé.

Pese a ello, la plantilla sevillista quiere pasar página en la vuelta a su estadio, donde no podrán jugar ante la formación pamplonesa el extremo canterano Miguel Sierra, operado de una luxación de la clavícula derecha por la que estará de baja unos tres meses, ni el central brasileño Marcao Teixeira, que se recupera de la enésima lesión muscular.

García Plaza recupera al defensa canterano Iker Muñoz, jugador del filial pero que se ejercita con la primera plantilla y que ya está restablecido de una lesión, y al delantero lebrijano Isaac Romero, quien cumplió sanción frente al Real Madrid.

Por su parte, Osasuna llega al Ramón Sánchez-Pijuán después de sumar los tres puntos frente al Racing de Santander, en un encuentro marcado por el regreso al club navarro de Jagoba Arrasate, que puso fin a una racha de cinco partidos sin victoria.

Los rojillos buscarán su segunda victoria fuera de casa (la primera fue contra el Celta de Vigo en agosto), pero deberá hacerlo con las bajas de Aimar Oroz, Jorge Herrando y Romain del Castillo.

Salvo sorpresa, Arrasate apostará por dar continuidad al grueso del bloque que utilizó en el anterior encuentro salvo alguna posible modificación, con un Aitor Fernández que parece afianzarse bajo los palos. Y ello, pese a que Sergio Herrera fue el portero de confianza durante la anterior etapa del entrenador vizcaíno.

Además, Osasuna se presenta con un Ante Budimir especialmente certero de cara a portería y acumula siete goles en nueve jornadas, aunque el técnico rojillo ha destacado la necesidad de que el resto de jugadores contribuya en ese sentido.

Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Ejuke, Kochorashvili, Félix Correia; y Robbie Ure.

Osasuna: Aitor Fernández; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Colegio madrileño).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, de Sevilla.