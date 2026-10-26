Lunes de Brasileirão con dos grandes propuestas

El capítulo 32 (de 38) del Brasileirão se cierra este lunes con dos enfrentamientos que prácticamente se desarrollarán en simultáneo.

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En el estadio Couto Pereira, en Curitiba, medirán fuerzas Coritiba y Gremio de Porto Alegre, de los paraguayos Mathías Villasanti y Fabián Cornelio Balbuena. Este encuentro está marcado para las 19:30.

El Tricolor gaúcho se encuentra en la zona de descenso, por lo que necesita enlazar resultados positivos para permanecer en la Serie A.

El estadio Maracaná de Río de Janeiro albergará el “match” entre Flamengo y Atlético Mineiro, que se pondrá en marcha a las 20:00.

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El “Fla” debe ganar para desplazar de la punta al Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Mauricio Prado y Ramón “Amiguito” Sosa.

Puntuaciones

1. Palmeiras 69 unidades

2. Flamengo 67

3. Cruzeiro 54

4. Athletico Paranaense 54

5. Fluminense 51

6. Atlético Mineiro 50

7. Bahía 50

8. Santos 46

9. São Paulo 43

10. Bragantino 41

11. Botafogo 39

12. Coritiba 39

13. Vasco da Gama 38

14. Vitória 38

15. Mirassol 37

16. Internacional 35

17. Corinthians 33

18. Gremio 31

19. Remo 26

20. Chapecoense 21

Los cuatro últimos descienden a la Serie B.