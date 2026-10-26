Lunes de Brasileirão con dos grandes propuestas

El capítulo 32 (de 38) del Brasileirão se cierra este lunes con dos enfrentamientos que prácticamente se desarrollarán en simultáneo.
Lea más: Video: Alex Cáceres registra un doblete y llega a 18 goles en Bolivia
En el estadio Couto Pereira, en Curitiba, medirán fuerzas Coritiba y Gremio de Porto Alegre, de los paraguayos Mathías Villasanti y Fabián Cornelio Balbuena. Este encuentro está marcado para las 19:30.
El Tricolor gaúcho se encuentra en la zona de descenso, por lo que necesita enlazar resultados positivos para permanecer en la Serie A.
El estadio Maracaná de Río de Janeiro albergará el “match” entre Flamengo y Atlético Mineiro, que se pondrá en marcha a las 20:00.
El “Fla” debe ganar para desplazar de la punta al Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Mauricio Prado y Ramón “Amiguito” Sosa.
Puntuaciones
1. Palmeiras 69 unidades
2. Flamengo 67
3. Cruzeiro 54
4. Athletico Paranaense 54
5. Fluminense 51
6. Atlético Mineiro 50
7. Bahía 50
8. Santos 46
9. São Paulo 43
10. Bragantino 41
11. Botafogo 39
12. Coritiba 39
13. Vasco da Gama 38
14. Vitória 38
15. Mirassol 37
16. Internacional 35
17. Corinthians 33
18. Gremio 31
19. Remo 26
20. Chapecoense 21
Los cuatro últimos descienden a la Serie B.