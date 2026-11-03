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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 19:00

0-0. El Bodo/Glimt y el Lille, incapaces de romper el muro

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- El Bodo/Glimt y el Lille firmaron este martes un empate sin goles insuficiente para ambos, que continúan en la parte baja de la clasificación, en un partido muy táctico y prácticamente sin ocasiones.

Por EFE
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Bajo un diluvio, en los primeros 45 minutos las ocasiones brillaron por su ausencia y ambos equipos, necesitados por puntuar, plantearon una partida de ajedrez.

Davide Ancelotti, técnico del Lille, acertó con el planteamiento inicial del choque, presionando en la salida de balón y sin dejar salir con comodidad al conjunto local, que no fue capaz de chutar a puerta ni de acercarse con peligro al área de Özer.

La oportunidad más clara de la primera mitad la tuvo el delantero francés Dilane Bakwa en el minuto 30 con un remate raso que detuvo sin complicaciones Nikita Haikin.

Tras el paso por vestuarios, el duelo se aceleró. El Lille fue más incisivo y buscó constantemente balones al espacio para sorprender a los locales con rápidas transiciones, mientras que al Bodo, incómodo y sin la fluidez habitual, le costó responder al planteamiento táctico de su rival.

Cuando la gasolina se le acabó a los visitantes mediada la segunda parte, se animaron los de Kjetil Knutsen, que rondaron el área del equipo francés pero no llegaron a concretar ninguna oportunidad.

A punto de sorprender estuvo en los últimos compases el central Björtuft con un remate de cabeza directo a las manos de Özer.

El duelo terminó empate a cero y, de esta forma, el combinado francés sumó su primer punto en la 'Champions'.

Deberán pasar página ambos en la próxima jornada europea. No lo tendrá fácil el Lille, que deberá enfrentarse al Bayern de Harry Kane, mientras que el Bodo/Glimt visitará al LASK.

0 – Bodo Glimt: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami (Gundersen, min. 88), Björkan; Auklend (Saltnes, min. 81), Berg, Fet; Blomberg, Helmersen (Brynhildsen, min. 70), Hauge.

0 – Lille: Özer; Ngoy, Nianzou, Cossier, Verdonk; André, Kjaergaard (Giroud, min. 70); Bakwa (Perrin, min. 86), Mukau, Diaoune (Sahraoui, min. 81); Haraldsson.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Amonestó a Kjetil Knutsen (min.76), por el Bodo, y a Ngoy (min.83), por el Lille.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Aspmyra Stadion de Bodo (Noruega).

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