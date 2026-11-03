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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 19:10

4-0. Jorgensen lidera al LASK en la goleada ante el Slovan

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- El LASK austriaco logró este martes su segunda victoria consecutiva en la Liga de Campeones al ganar por 4-0 al Slovan de Bratislava eslovaco, colista con cuatro derrotas, en la cuarta jornada gracias al doblete del danés Kasper Jorgensen y los tantos de Robert Ljubicic y Samuel Adeniran

Por EFE
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La ocasión mas clara de la primera parte llegó del LASK en el minuto 16 cuando Andrade remató a puerta un tiro que salvó Popovic. Los de Kuhbauer generaron numerosas oportunidades en los primeros minutos de partido, hasta que en el 19 Kasper Jorgensen puso el primero tras un corner que Popovic no pudo evitar.

Por su parte, Xavier Mbuyama dejó dolorido a Suleiman Camara del Slovan tras una acción en la que se dolió de un golpe en la rodilla izquierda, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego en el 34.

El segundo para los eslovacos llegó en el minuto 37, tras el buen golpeó de falta directa, de nuevo, de Jorgensen que se coló por la barrera y Popovic no pudo evitar que entrara muy pegado al palo (2-0).

Los locales siguieron dominando ante la pasividad de los eslovacos y llegó el tercero a través de un córner que remató Moses Usor y que le cayó finalmente a Robert Ljubicic para poner el tercero en el marcador en el minuto 44.

Al inicio del segundo tiempo, en el 48, Samuel Adeniran anotó el cuarto para los locales gracias a un tiro al primer palo que superó a Popovic por encima de la cabeza (4-0). En un partido tranquilo y cómodo para el LASK.

Los eslovacos suman una nueva victoria tras la lograda en la tercera ronda ante el Sporting de Portugal por 3-2, suman tres nuevos puntos que les sitúan en decimoquinta posición y se medirán en el próximo partido al Bodo/Glimt, mientras que el Slovan de Bratislava, derrotados en sus cuatro partidos, lo hará ante el Betis.

4 - LASK: Lukas Jungwirth; Andrade, Alemao, Mbuyama (min.63, Elfadli); Dibango, Ljubicic (min. 63, Danek), Bogarde, Horvath (min.81, Schopf), Jorgensen; Adeniran (min.63, Kalajdzic), Usor (min.75, Lang).

0 - Slovan Bratislava: Popovic; Sahmkou Camara, Makovic, Wimmer (min.46, Sandro Cruz), Blackman, Martínez (min.75, Pokorny), Mustafic, Maros (min.63 Hofstadter), Sporar (min.75, Barseghyan), Suleiman Camara (min.36 Nino Marcelli).

Goles: 1-0, min.19: Kasper Jorgensen; 2-0, min. 37: Kasper Jorgensen; 3-0, min. 44: Robert Ljubicic; 4-0, min. 48: Samuel Adeniran.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Amonestó con tarjeta amarilla a Cristian Martínez (min. 25) y a Kevin Wimmer (min.36) del Slovan Bratislava.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Oberosterreich Arena de Linz (Austria).

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