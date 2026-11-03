El príncipe Guillermo y su hijo, el príncipe Jorge, presentes en el Spotify Camp Nou

Según ha informado el club azulgrana, en el palco también están el consejero delegado del Aston Villa, Damià Vidagany, Rafa Benítez, como observador de la UEFA, así como el exjugador del Barcelona Allan Simonsen, que ganó el Balón de Oro en 1977.

El delegado de la UEFA, Vito di Gioa, y el observador arbitral de la UEFA, Thomas Einwaller, también se encuentran en el lugar de honor del estadio azulgrana.