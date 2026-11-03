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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 15:20

Llorente: "El equipo ha respondido con un papel brillante en la Liga de Campeones"

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Dortmund (Alemania), 3 nov (EFE).- El defensor del Betis Diego Llorente destacó en vísperas del partido de este miércoles en el estadio del Borussia Dortmund, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, la "ilusión" que les supone "estar en esta competición" y que el equipo ha respondido desde el primer día" con "un papel brillante".

Por EFE
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Los béticos han ganado los tres primeros partidos de la liguilla, ante el Lille francés fuera y contra el Oporto portugués y el Feyenoord neerlandés en casa, si bien Llorente advirtió este martes en rueda de prensa de que "la lectura no es relajarse", al contrario, sino intentar seguir dando "el máximo" en la máxima competición continental.

Por ello, antes del entrenamiento oficial en el Signal Iduna Park de Dortmund, el central verdiblanco pidió "apretar el acelerador" porque "cada punto" sumado "acerca la clasificación" para la siguiente fase, un logro que, tras los tres primeros triunfos en la fase liga de la 'Champions', ve "cerca".

Diego Llorente alabó al delantero guineano del Borussia Dortmund Serhou Guirassy, "un jugador muy completo", aunque precisó que "cualquiera de ellos te puede hacer daño", por lo que cree que la "clave" será "defender como equipo", ya que "en noventa minutos es difícil salir ganador en todos los duelos".

En ese sentido, recalcó que "las ayudas son básicas para frenar a este tipo de futbolistas" y añadió que jugar en el ambiente volcánico del Signal Iduna Park le produce, "más que cosquilleo, una gran motivación, individual y colectiva", porque el plantel bético "ha hecho un gran trabajo" y "jugar aquí es la mejor forma de probar a qué nivel" está el Betis.

El zaguero madrileño indicó que no les extraña el desplazamiento masivo de seguidores béticos a Dortmund, unos 6.000, porque en su "primer año" en el club, "en campos humildes de la 'Conference', no faltaron", de modo que instó a "no olvidar el pasado" para tener presente que "las grandes noches de 'Champions' también van por ellos".

Llorente alabó a su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, de quien dijo que "aporta todo lo que el Betis necesita", sobre todo el saber transmitir "el sosiego necesario" para que desde "todo el club, cuando las cosas vayan mal, se confíe y seguir siendo exigente cuando las cosas van bien".

El central del Betis también se refirió al fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, un día después del choque que sufrió el lunes con el portero del Andorra, y trasladó sus "condolencias a la familia y amigos" del jugador, y también "a todo el equipo" tinerfeño por esta "tragedia", tras la que pidió "una reflexión" sobre "las medidas o el protocolo sanitario en estos casos".

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