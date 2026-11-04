ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 11:10

La Real busca relanzarse en Europa pescando en las revueltas aguas del Lyon

Imagen sin descripción

San Sebastián/París, 4 nov (EFE).- En plena resaca del derbi vasco que perdió contra el Athletic Club, la Real Sociedad busca relanzarse en la Liga Europa pescando en las revueltas aguas del Lyon, que llega con un técnico provisional tras la espantada protagonizada por Paulo Fonseca.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Tras la goleada lograda en la pasada jornada europea contra el Lillestrøm noruego (0-6), los de Pellegrino Matarazzo apuntan a integrar el top-8 de la competición y el momento parece propicio para afrontar a un rival que solo les supera en dos puntos.

Los donostiarras pusieron fin el pasado fin de semana a una racha de cuatro victorias consecutivas en el campeonato doméstico, que les sitúa en la quinta plaza de la tabla, mientras que en Europa son decimocuartos con una victoria, un empate y una derrota.

Para medirse al Lyon, el técnico estadounidense tendrá a casi todos sus futbolistas disponibles, a excepción del lesionado de larga duración Álvaro Odriozola.

Luken Beitia, quien llevaba sin entrenar con el grupo desde principios del pasado mes de octubre, se ha vuelto a ejercitar con sus compañeros al igual que Arsen Zakharyan, completamente recuperado de los problemas en el tobillo que le impidieron entrar en la convocatoria para San Mamés.

El Lyon aterriza en San Sebastián en plena tormenta, después de que Fonseca abandonara el equipo para comprometerse con el Saporting de Portugal.

El club ni siquiera ha oficializado la salida de su técnico, aunque será su adjunto, Jorge Maciel, quien se siente en el banquillo los dos próximos compromisos, hasta que llegue un nuevo entrenador, puesto para el que el favorito es el español Carlos Vicens.

El técnico luso dejó al Lyon en el tercer puesto de la tabla de la liga francesa, tras la victoria lograda en Angers y en el duodécimo de la Liga Europa, con dos victorias y una derrota, cosechada en la última jornada contra el Hoffenheim (0-3).

Muchas dudas se ciernen sobre la manera en la que el equipo encajará estos movimientos, aunque Maciel, que ya era adjunto de Pierre Sage, puede dar cierta sensación de continuidad.

El técnico no podrá contar para el partido contra la Real con Tyler Morton, víctima de una pubalgia, mientras que Pavel Sulc sigue recuperándose de su operación de rodilla derecha y Loïs Openda tiene una fisura en el peroné derecho.

Real Sociedad: Marrero; Zubeldia, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Oyarzabal; Guedes, Kubo, Oskarsson.

Lyon: Greif; Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner; Tessmann, Bidstrup, Tolisso; Nuamah, Nakamura, Duranville

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
04
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar