La Real busca relanzarse en Europa pescando en las revueltas aguas del Lyon

Tras la goleada lograda en la pasada jornada europea contra el Lillestrøm noruego (0-6), los de Pellegrino Matarazzo apuntan a integrar el top-8 de la competición y el momento parece propicio para afrontar a un rival que solo les supera en dos puntos.

Los donostiarras pusieron fin el pasado fin de semana a una racha de cuatro victorias consecutivas en el campeonato doméstico, que les sitúa en la quinta plaza de la tabla, mientras que en Europa son decimocuartos con una victoria, un empate y una derrota.

Para medirse al Lyon, el técnico estadounidense tendrá a casi todos sus futbolistas disponibles, a excepción del lesionado de larga duración Álvaro Odriozola.

Luken Beitia, quien llevaba sin entrenar con el grupo desde principios del pasado mes de octubre, se ha vuelto a ejercitar con sus compañeros al igual que Arsen Zakharyan, completamente recuperado de los problemas en el tobillo que le impidieron entrar en la convocatoria para San Mamés.

El Lyon aterriza en San Sebastián en plena tormenta, después de que Fonseca abandonara el equipo para comprometerse con el Saporting de Portugal.

El club ni siquiera ha oficializado la salida de su técnico, aunque será su adjunto, Jorge Maciel, quien se siente en el banquillo los dos próximos compromisos, hasta que llegue un nuevo entrenador, puesto para el que el favorito es el español Carlos Vicens.

El técnico luso dejó al Lyon en el tercer puesto de la tabla de la liga francesa, tras la victoria lograda en Angers y en el duodécimo de la Liga Europa, con dos victorias y una derrota, cosechada en la última jornada contra el Hoffenheim (0-3).

Muchas dudas se ciernen sobre la manera en la que el equipo encajará estos movimientos, aunque Maciel, que ya era adjunto de Pierre Sage, puede dar cierta sensación de continuidad.

El técnico no podrá contar para el partido contra la Real con Tyler Morton, víctima de una pubalgia, mientras que Pavel Sulc sigue recuperándose de su operación de rodilla derecha y Loïs Openda tiene una fisura en el peroné derecho.

Real Sociedad: Marrero; Zubeldia, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Oyarzabal; Guedes, Kubo, Oskarsson.

Lyon: Greif; Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner; Tessmann, Bidstrup, Tolisso; Nuamah, Nakamura, Duranville