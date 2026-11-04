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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 09:55

Ünal: "Cuando marcas después de cinco, seis o siete partidos, te sueltas"

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Madrid, 4 nov (EFE).- Enes Ünal, delantero turco del Getafe, reconoció este miércoles que el gol que marcó el pasado fin de semana frente al Sevilla supuso una liberación después de varios encuentros sin ver portería y aseguró que disfruta de su asociación en ataque con el uruguayo Martín Satriano, con quien comparte una forma de entender el juego basada en el esfuerzo y el trabajo colectivo.

Por EFE
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"Estaba un poco cansado. Llevaba unas semanas tocado de cosas y estaba muy cansado del esfuerzo. Cuando metes gol después de cinco, seis o siete partidos, te viene bien como delantero, te sueltas", explicó en rueda de prensa.

El atacante, que aseguró encontrarse "muy bien" físicamente, destacó la importancia de Satriano en el funcionamiento ofensivo del Getafe y afirmó que ambos se complementan por su capacidad para trabajar sin balón, disputar duelos y colaborar en diferentes fases del juego.

"Me encanta jugar con él. Me ayuda mucho y disfruto mucho jugando con él", señaló Ünal, que recordó que José Bordalás exige a sus delanteros una implicación que va más allá de marcar goles.

"Tenemos aspectos similares, que somos trabajadores, ganamos duelos, corremos y damos todo para el equipo. El míster pide ese tipo de cosas. Ayudar en todos los aspectos del juego y lo intentamos hacer en todos los partidos", añadió.

Respecto al Brighton, rival del Getafe este jueves en la tercera jornada de la Liga Conferencia, Ünal destacó la profundidad de la plantilla inglesa y su capacidad para encontrar soluciones ofensivas a través de diferentes futbolistas.

"El Brighton lleva años haciendo las cosas bien. Creo que tienen un equipo muy amplio. Tienen muchos jugadores que pueden anotar. Eso es un plus para ellos", afirmó.

El delantero turco también elogió la intensidad y la versatilidad del conjunto inglés, al que considera un adversario preparado para adaptarse a las exigencias de cada encuentro:"Compiten muy bien y para cada partido hacen lo que deberían hacer", concluyó.

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