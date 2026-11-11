“Acuerdo verbal” entre Pochettino y Manchester United

La cadena Sky Sports informó que Manchester United y Mauricio Pochettino “han alcanzado un acuerdo verbal” para que argentino sustituya en el banquillo de Old Trafford a Michael Carrick.

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El aún entrenador del United está en la diana luego de que el prestigioso club del norte de Inglaterra haya firmado el peor inicio de temporada en los últimos 40 años, en zona de descenso en la Premier League tras encadenar ocho partidos sin ganar.

Medios británicos aseguran que el futuro de Carrick se decidirá en una reunión a la que asistirán el influyente accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox en Mónaco, el miércoles.

Según estas informaciones, Berrada y Wilcox se inclinan por destituir a Carrick. En caso de cese, Pochettino parece la primera opción para sustituirlo.

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El DT argentino de 54 años tiene una amplia experiencia en la Premier League tras sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea. No es la primera vez, además, que el nombre de Pochettino aparece como posible inquilino del banquillo en Old Trafford.

No obstante, Pochettino firmó hace apenas tres meses una ampliación de contrato para seguir con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el United debería pagar una compensación a la federación estadounidense. Según la BBC, Pochettino tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

Otros posibles aspirantes al cargo serían el ex entrenador del Newcastle, Eddie Howe, el ex técnico del Chelsea, Antonio Conte, y el ex seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann.

El United dispone del parón internacional de dos semanas para resolver su situación en el banquillo antes de regresar a la competición contra el Liverpool el 22 de noviembre.