Adam Bareiro se recupera y estará convocado para la semifinal de la Copa Argentina

La pesadilla del atacante comenzó en mayo. Lo que inició como una molestia muscular se transformó en una severa hernia discal lumbar que se sumó a una previa rotura casi total del tendón del aductor. En su momento, el propio jugador reveló el desgaste emocional y físico al que se sometió, llegando a entrenarse con dolores agudos para no abandonar al equipo. Sin embargo, el 1 de septiembre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

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Una pieza de alternativa para la recta final

Hoy el escenario cambió por completo. El “zorrito” cumplió con rigor los plazos de su rehabilitación, ya trabaja a la par de sus compañeros con máxima exigencia y se encuentra en plenitud física. Como ventaja extra para la directiva, el delantero cuenta con la doble ciudadanía, por lo que no ocupa plaza de extranjero.

Adam Bareiro a la par del grupo.

Todo indica que viaja a Mendoza para el duelo vs Banfield. pic.twitter.com/EyLSWmKx0p — Ezequiel Polanco (@EzePolanco) November 10, 2026

Aunque se perfila para arrancar en el banco de suplentes en el estadio Malvinas Argentinas, su jerarquía representa un arma letal de recambio para el equipo que comanda Rodolfo Arruabarrena. El cuerpo técnico recupera a un definidor nato —que venía promediando 6 tantos en 14 encuentros— y a una presencia en el área que promete marcar diferencias en busca del pasaje a la gran final.