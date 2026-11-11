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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 18:23

Adam Bareiro se recupera y estará convocado para la semifinal de la Copa Argentina

El delantero paraguayo, Adam Fernando Bareiro Gamarra (30 años), completamente recuperado se sumó a los trabajos del plantel de Boca Juniors,
El delantero paraguayo, Adam Fernando Bareiro Gamarra (30 años), completamente recuperado se sumó a los trabajos del plantel de Boca Juniors,

Adam Bareiro estará de regreso en la lista de convocados de Boca Juniors y viaja rumbo a Mendoza para disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. El delantero paraguayo deja atrás un calvario físico y se convierte en una noticia para el “Xeneize” en el tramo final de la temporada.

Por ABC Color
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La pesadilla del atacante comenzó en mayo. Lo que inició como una molestia muscular se transformó en una severa hernia discal lumbar que se sumó a una previa rotura casi total del tendón del aductor. En su momento, el propio jugador reveló el desgaste emocional y físico al que se sometió, llegando a entrenarse con dolores agudos para no abandonar al equipo. Sin embargo, el 1 de septiembre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Lea más: Agónico grito de Enner Valencia, corona en la Tabla Anual a Boca Juniors

Una pieza de alternativa para la recta final

Hoy el escenario cambió por completo. El “zorrito” cumplió con rigor los plazos de su rehabilitación, ya trabaja a la par de sus compañeros con máxima exigencia y se encuentra en plenitud física. Como ventaja extra para la directiva, el delantero cuenta con la doble ciudadanía, por lo que no ocupa plaza de extranjero.

Aunque se perfila para arrancar en el banco de suplentes en el estadio Malvinas Argentinas, su jerarquía representa un arma letal de recambio para el equipo que comanda Rodolfo Arruabarrena. El cuerpo técnico recupera a un definidor nato —que venía promediando 6 tantos en 14 encuentros— y a una presencia en el área que promete marcar diferencias en busca del pasaje a la gran final.

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