Harry Kane: Balón de Oro y récord de partidos con Inglaterra

Cuando Harry Kane salte al campo del legendario Wembley al frente de Inglaterra para disputar su 126º partido internacional ante Croacia, superará el récord que ostentaba el exguardameta Peter Shilton desde 1990.

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Será el último hito de unos 12 meses increíbles para el delantero del Bayern Múnich, que en octubre se convirtió en el primer jugador inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro.

El orgullo de Kane por lograr el prestigioso galardón fue palpable durante su emotivo discurso en la ceremonia celebrada en Londres.

Quedarse en solitario con el récord de partidos con Inglaterra será el punto culminante de este año para recordar de Kane, un premio a la extraordinaria regularidad del jugador de 33 años.

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Ya es el máximo goleador histórico de Inglaterra, con 91 tantos, y también posee el récord absoluto del Tottenham, con 280 goles.

Pero desde que dejó el club de su infancia para fichar por el Bayern en 2023, Kane ha llevado su juego a otro nivel. Ha marcado 156 goles con el club alemán, logrando por fin los primeros títulos de su carrera con las Bundesligas de 2025 y 2026.

Kane también ha crecido como líder, una cualidad que demostró al dejar clara su frustración por los planteamientos defensivos del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, durante la derrota en semifinales del Mundial ante Argentina en julio.

El técnico alemán llenó de hombres la defensa de Inglaterra en un intento de mantener la ventaja de 1-0, pero Argentina lo aprovechó para marcar dos veces en la recta final y lograr el pase.

Según varios medios, durante el parón internacional de septiembre Kane encabezó una animada charla del vestuario con Tuchel sobre sus tácticas.

“Profesional total”

Como compañero de selección de Kane y rival en la Bundesliga, el defensa del Bayer Leverkusen Jarell Quansah tiene una apreciación especial por el delantero. Kane es el primer jugador de la Bundesliga en conquistar el Balón de Oro desde Matthias Sammer en 1996.

“Toda la Bundesliga, siendo sincero, está supercontenta porque no habían tenido un ganador desde hacía mucho tiempo. Obviamente, le han acogido muy bien, y todo el mundo conoce su calidad”, declaró Quansah a la BBC esta semana.

“Es un jugador que da miedo enfrentarse a él. Nadie quiere jugar contra él. Es casi seguro que marque un gol cada semana, y todos conocen su calidad. Creo que también ha tenido unos cuantos recibimientos bonitos de diferentes aficiones”, añadió.

Desde el momento en que marcó a los 79 segundos de debutar con Inglaterra saliendo desde el banquillo contra Lituania en 2015, Kane ha brillado en la esfera internacional.

Su gran anhelo, convertirse en el primer capitán masculino de Inglaterra en levantar un trofeo internacional desde que Bobby Moore alzó la Copa del Mundo de 1966. Por el momento ha sufrido la desilusión de las derrotas en las finales de la Eurocopa de 2021 y 2024.

Pero, al margen de la búsqueda de títulos, Quansah observa cómo se comporta Kane en la concentración y no tiene ninguna duda sobre su estatus de leyenda de Inglaterra. “Es un profesional total. Es simplemente un auténtico gran capitán”, dijo.