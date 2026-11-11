Paraguayo González es campeón en Nueva York

Los Patriots de Francis Lewis lograron el primer título de su historia en esta división al derrotar 1-0 a la escuela Martin Luther King Jr. en la gran final disputada el pasado 7 de noviembre en la John F. Kennedy High School.

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Con una defensa impecable y un gol de penal histórico a falta de solo dos minutos para terminar el partido, el equipo entrenado por Roger Sarmuksnis se llevó la victoria, rompiendo así la hegemonía de Martin Luther King, que buscaba su título número 22.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, Alan Elías González, de 17 años, fue un jugador clave para la consagración del equipo, desempeñándose como mediocampista y defensor. “Su aporte ha sido fundamental para la estructura defensiva y la transición del equipo en la obtención del campeonato histórico de la PSAL Boys Soccer 3A en la temporada 2026-2027”.

Como parte de la clase de graduación de 2027, González ha consolidado su rol en Queens, destacándose tanto en el ámbito escolar de Nueva York como en perfiles de reclutamiento deportivo universitario (FieldLevel).

En los últimos días surgieron conversaciones con el padre de Alan Elías por parte de importantes universidades ofreciendo becas para el próximo año. Su padre es Oliver Benito González, quien llegó a jugar en Cerro Porteño y fue bicampeón en la categoría Sub-23.

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De esta manera, un futbolista paraguayo se abre paso en el país del norte gracias a su talento y capacidad, con la expectativa de que muy pronto llegue a la USL Championship (Segunda División) o a la MLS (Major League Soccer), la principal liga del fútbol de los Estados Unidos.