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Polideportivo
11 de noviembre de 2026 - 17:39

China, Japón y Rusia lideran el medallero de Dakar 2026; Paraguay ocupa el puesto 50

El lomaplatense Marko Gabriel Kaethler (17 años) puso en el mapa a Paraguay con el oro conquistado en el lanzamiento de Jabalina con un registro de 73.49 m.
El lomaplatense Marko Gabriel Kaethler (17 años) puso en el mapa a Paraguay con el oro conquistado en el lanzamiento de Jabalina con un registro de 73.49 m.

La delegación paraguaya aparece en el lugar 50 de la clasificación, con una medalla de oro conquistada por Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina. China encabeza el medallero, seguida por Japón y Rusia.

Por David Rolón
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China domina el medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con 16 medallas de oro, ocho de plata y seis de bronce, para un total de 30 preseas.

Lea más: Dakar 2026: Jimena Cabrera cierra la participación paraguaya con la esgrima

Japón ocupa el segundo lugar, con nueve doradas, ocho plateadas y nueve de bronce (26 en total), mientras que Rusia completa el podio con ocho oros, cuatro platas y dos bronces.

En el cuarto puesto aparece Egipto, con seis medallas de oro y 12 en total, seguido por Etiopía, que suma cinco doradas y tres plateadas. Senegal, anfitrión de la competencia, también conquistó cinco títulos y acumula diez preseas, con cinco de oro y cinco de bronce.

Paraguay, en el puesto 50

El Team Paraguay figura en la posición 50, con una medalla de oro, la histórica conquista de Marko Kaethler en lanzamiento de jabalina. El atleta se convirtió en el primer representante nacional en ganar una presea dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La ubicación paraguaya refleja el valor de esa conquista en el medallero general, aunque también deja como desafío seguir ampliando la presencia nacional en los podios de las próximas competencias internacionales.

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