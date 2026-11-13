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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 10:23

Video: El gol de José Florentín en la Supercopa Argentina 2025

Futbolistas de camiseta azul y blanca festejan un gol, uno lleva el número 25, en un ambiente deportivo festivo.
El paraguayo José Florentín (25), futbolista de Independiente Rivadavia, celebra un gol en el partido frente a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina 2025 en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba, Argentina.@Copa_Argentina

Independiente Rivadavia perdió la Supercopa Argentina 2025 con Estudiantes de La Plata. La derrota de la Lepra mendocina fue con goles paraguayos.

Por ABC Color
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Independiente Rivadavia perdió 3-2 con Estudiantes de La Plata en la definición de la Supercopa Argentina 2025. La Lepra mendocina, ganador de la Copa Argentina pasada, remontó un 0-2 en los 90 minutos con dos goles paraguayos: el descuento, para acortar la diferencia en el marcador, fue obra de José Florentín, quien de cabeza estableció el 1-2 a los 89′.

Lea más: Video: Iván Villalba, del gol en contra a un tanto agónico

Florentín marcó por undécima ocasión en la temporada: los otros 10 tantos son los 9 entre los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional de Argentina y 1 en la Copa Argentina. Por su lado, desde la partida de Guaraní en 2021, suma 26 anotaciones con clubes argentinos (Vélez Sarsfield, Central Córdoba e Independiente Rivadavia) entre certámenes locales e internacionales.

El gol de José Florentín en la Supercopa Argentina

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