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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 10:27

Video: Iván Villalba, del gol en contra a un tanto agónico en la final de la Supercopa Argentina

Jugador de Club Libertad con camiseta oscura recibe el balón, mientras un jugador de Club Olimpia avanza en la cancha.
El paraguayo Iván Villalba (i), jugador de Independiente Rivadavia, durante el partido frente a Estudiantes de La Plata en la Supercopa Argentina en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba, Argentina.@CSIRoficial

Iván Villalba marcó dos goles en la final de la Supercopa Argentina: el primero fue en contra y el segundo, a favor. Independiente Rivadavia perdió 3-2 con Estudiantes de La Plata.

Por ABC Color
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Independiente Rivadavia perdió con Estudiantes de La Plata en la Supercopa Argentina 2025. La derrota de la Lepra mendocina tuvo una peculiaridad: Iván Villalba marcó dos goles, pero uno fue en contra y otro a favor. El defensor de 31 años anotó en propia valla el 2-0 parcial del Pincha a los 68 minutos y convirtió a favor con una definición de cabeza el 2-2 a los 90+5′.

Lea más: El contundente comunicado de Cerro Porteño sobre Juan Manuel Iturbe

El segundo tanto de Villalba llevó la final en el estadio Julio César Villagra de Córdoba a la prórroga, en la que Lucas Alario sentenció el 3-2 definitivo para Estudiantes, que no citó a Santiago Arzamendia ni para ocupar el banco de suplentes. Además del zaguero, José Florentín, quien marcó el descuento de los mendocinos, y Alex Arce fueron de la partida en el equipo de Alfredo Berti.

El tanto en contra de Iván Villalba

El agónico empate de Iván Villalba

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