El contundente comunicado de Cerro Porteño sobre Juan Manuel Iturbe

Cerro Porteño publicó un comunicado sobre Juan Manuel Iturbe. El futbolista paraguayo fue uno de los cinco separados del plantel que dirige Gustavo Costas en el anuncio que había realizado el presidente Blas Reguera el 7 de octubre. A un mes para cerrar la temporada, el club reveló la decisión que tomó con respecto al jugador de 33 años.

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“Juan Manuel Iturbe ha alcanzado los objetivos de rendimiento deportivo establecidos por la Comisión Directiva, en el marco de la planificación deportiva de la institución. Juan Manuel ha demostrado compromiso, profesionalismo y una permanente predisposición, acompañando y alentando a sus compañeros en cada compromiso”, comunicó el Ciclón.

Juan Manuel Iturbe, a disposición nuevamente en Cerro Porteño

De esta forma, Iturbe está a disposición del entrenador para las próxima presentaciones. “Como hijo de la casa y formado en nuestra cantera, ha demostrado una vez su identificación con los colores azulgranas y su profundo sentido de pertenencia a nuestra institución”, puntualizó la institución azulgrana sobre el experimentado atacante.

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“Valoramos su esfuerzo, dedicación y compromiso con el escudo. El Club reafirma su compromiso con el fortalecimiento individual y colectivo de sus atletas, con miras a los próximos compromisos deportivos y futuras competiciones”, detalló Cerro, que mantiene al margen Robert Piris da Motta, Cecilio Domínguez, Cristhian Paredes y Abel Lucatti.