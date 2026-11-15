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Fútbol Internacional
15 de noviembre de 2026 - 19:01

Ronaldinho vuelve al fútbol once años después de su retiro

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171639+0000 STEFANO RELLANDINI

La leyenda brasileña Ronaldinho, de 46 años, disputó 45 minutos con la camiseta del Ravena, equipo de la Serie C italiana. Participó en la jugada del gol que permitió a su equipo imponerse parcialmente ante el Forlì.

Por ABC Color
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Ronaldinho Gaúcho volvió a vestirse de corto y pisar un campo de fútbol. Once años después de su retirada profesional, el astro brasileño protagonizó este domingo un regreso especial con la camiseta del Ravena, equipo que milita en la Serie C del fútbol italiano.

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El campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005 disputó 45 minutos en el derbi frente al Forlì, en el estadio Bruno Benelli, donde fue recibido por una multitud que acudió para presenciar el regreso de una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

La expectativa fue tal que la organización tuvo que habilitar 1.800 localidades adicionales para elevar la capacidad del estadio hasta los 6.500 espectadores. Bengalas, fuegos artificiales y una gran ovación acompañaron la aparición de ‘Dinho’, quien ingresó al campo de la mano de un niño.

Con su característica sonrisa y el cabello recogido, Ronaldinho mostró algunos destellos de su talento durante el primer tiempo. Participó en varias acciones ofensivas y, a los 36 minutos, intervino en la jugada del primer gol del Ravena: recuperó y distribuyó el balón para Lorenzo Lonardi, quien asistió a Giulio Donati para establecer el 1-0.

El brasileño permaneció en cancha hasta el descanso, cuando abandonó el terreno de juego entre aplausos, saludos y muestras de cariño de los aficionados.

Un regreso para recuperar la alegría del fútbol

La presencia de Ronaldinho en el conjunto italiano responde principalmente a un proyecto comercial y de expansión internacional impulsado por el presidente del club, Ignazio Cipriani, quien busca posicionar la institución más allá del ámbito deportivo.

El propio exjugador había explicado que su motivación era volver a sentir la alegría del fútbol, competir nuevamente, ilusionar a sus compañeros y ayudar al equipo. Incluso, durante su presentación, manifestó su intención de ganar y realizar una temporada espectacular.

Ronaldinho, que dejó el fútbol profesional en 2015, construyó una trayectoria memorable con camisetas como las de Barcelona, Milan, París Saint-Germain, Grêmio, Flamengo y Atlético Mineiro, entre otras. Con el conjunto azulgrana conquistó dos Ligas españolas, una Champions League y dos Supercopas de España, además de obtener el Balón de Oro en 2005.

A sus 46 años, el mago brasileño volvió a regalar una postal de fútbol y nostalgia, en una jornada en la que el resultado pasó a un segundo plano frente al regreso de una leyenda.

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