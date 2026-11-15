Sobreviviente de la tragedia del Chapecoense se retira del fútbol con ascenso

Alan Ruschel, de 37 años, es uno de los seis sobrevivientes del avión que se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en Colombia cuando llevaba al entonces equipo revelación de Brasil a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, con un saldo de 71 muertos.

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Es el único futbolista que volvió a la actividad profesional luego de salvarse del accidente. “Esta hinchada merece esto por todo lo que hizo por mí, siempre me apoyó, siempre me abrazó”, celebró tras la victoria como local de Juventude por 2 a 0 contra Botafogo de Ribeirão Preto, en la 38ª ronda de la Serie B del Brasileirão.

“Dios me dio una segunda oportunidad”, había dicho esta semana en un video para anunciar su retiro, en el que mostró las cicatrices que le dejó el accidente.

🇧🇷‼️ | EMOTIVO — Alan Ruschel, uno de los tres sobrevivientes de la tragedia aérea del Chapecoense, anunció su retiro del futbol profesional en 2026. Su actual club, Juventude de Brasil, y su afición, le dieron un recibimiento especial y lleno de euforia. pic.twitter.com/8jVA72qEom — UHN Plus — Deportes (@UHN_Deportes) November 15, 2026

El triunfo devuelve al club de Río Grande do Sul a la elite del fútbol brasileño, luego de su descenso en 2025. Ruschel entró al estadio alzado en andas por hinchas y en medio de una ovación de los alviverdes.

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El lateral izquierdo jugó los últimos 15 minutos del partido y lo hizo como capitán. Tras el pitazo final, festejó en el césped junto a sus dos hijos: “Más adelante van a entender lo que su papá pasó y también lo que su papá representa en este club”.

Una lesión en la rodilla lo mantuvo seis meses fuera de las canchas este año, en el que disputó apenas tres duelos para el “Juve”, club en el que se formó.

Tras la tragedia del Chapecoense, Ruschel jugó incluso más partidos que los que había sumado antes del accidente, con pasos por el propio “Chape”, el Goiás, el América Mineiro y el Juventude.