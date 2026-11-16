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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 15:00

Argentina va por la recuperación contra Costa Rica

Lionel Sebastián Scaloni (48 años), director técnico de la selección argentina.
Lionel Sebastián Scaloni (48 años), director técnico de la selección argentina.233103+0000 ALEJANDRO PAGNI

Con el objetivo de recuperarse luego del tropiezo frente a Uruguay por 2-1 en el clásico del Río de la Plata, la selección de Argentina abraza la “paciencia” y prepara una batería de cambios de cara al duelo del martes contra Costa Rica, marcado para las 20:00.

Por ABC Color
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De nuevo como local, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Albiceleste buscará ante Costa Rica, a partir de las 20:00, sacudirse después de la caída en La Bombonera ante el equipo charrúa, en el primer examen exigente tras el retiro del astro Lionel Messi del subcampeón del mundo.

Lea más: Vinícius y Endrick, con el reto de dar una alegría a Brasil tras el chasco de Japón

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, que acaba de renovar contrato hasta el Mundial 2030, dijo que rescató “cosas positivas” de la caída del viernes e insistió en que se necesita “paciencia” para el fuerte recambio que pretende realizar dentro del plantel.

Esa necesidad de renovación impulsó al seleccionador a convocar a 14 jugadores menores de 25 años, lo que bajó el promedio de edad (28,7 años) respecto a la lista que disputó el Mundial de Norteamérica.

“Haremos algunos cambios, aunque algunos chicos pueden repetir. Me parece justo, porque hubo rendimientos que me gustaron”, anticipó el entrenador Lionel Scaloni.

“Paciencia” , el mantra de Scaloni

“Lógicamente, hay cosas para corregir. Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Paciencia, porque son jugadores que nos van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro”, evaluó el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

En este contexto, y ante el retiro del defensor Nicolás Otamendi y la ausencia por lesión de Cristian “Cuti” Romero, Scaloni ya probó a Leonardo Balerdi, que fue uno de los puntos más flojos ante la Celeste.

Ante Costa Rica podría darles minutos de acción a dos novatos absolutos, Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma). También en la zaga es posible que Agustín Giay vuelva a ocupar el carril derecho, mientras que en el izquierdo el DT debe optar entre la experiencia de Nicolás Tagliafico o seguir a Román Vega (Zenit San Petersburgo), aún con pocos minutos en la selección.

No se prevén mayores cambios en la mitad de la cancha, aunque Scaloni podría hacer retroceder unos metros al habilidoso Nico Paz, y tratar de ganar más peso en el ataque con el ingreso del extremo Gianluca Prestianni, importante ante Uruguay.

El jugador de Benfica tuvo un buen encuentro ante Uruguay y ayudó a abrir el juego, además de dar la asistencia para el gol de Julián Álvarez. El delantero de Atlético Madrid continuará en principio como referencia en la ofensiva, pero Scaloni podría acompañarlo con Matías Soulé (Roma) o Franco Mastantuono (Fiorentina).

En caso de ser necesario, podría ingresar José “Flaco” López (Palmeiras), considerado un 9 más definido, y que asoma como reemplazo natural ante la ausencia de Lautaro Martínez, también lesionado.

“Cuando hablo de paciencia, hablo de paciencia a nivel de proceso, de equipo. Estos jugadores necesitan jugar con tranquilidad. Hay que darles tiempo. Tenemos esa oportunidad, tenemos tiempo y vamos a competir igual”, mencionó Scaloni.

De cara al futuro, Argentina cuenta con varias posibilidades de prueba, ya que afrontará las eliminatorias sudamericanas con la certeza de estar ya clasificada al próximo Mundial como sede organizadora, mientras que la primera competencia destacada será la Copa América 2028.

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